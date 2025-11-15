В Україні запустили серійне виробництво дрона-перехоплювача Octopus, призначеного для збиття ударних БПЛА типу Shahed. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль 14 листопада.
15 листопада 2025, 9:00
Ефективний вночі та на низьких висотах: Україна запускає серійне виробництво дрона-перехоплювача Octopus
Запуск серійного виробництва
Octopus — українська розробка, створена у співпраці з Великою Британією. У жовтні британське Міноборони анонсувало плани постачати тисячі таких дронів Україні щомісяця.
Технологію вже передали трьом першим виробникам, а ще 11 компаній готують потужності для випуску.
За словами Шмигаля, дрон пройшов бойові випробування: ефективний вночі, під РЕБ і на низьких висотах.
Україна та Сполучені Штати запустили спільне виробництво дронів-перехоплювачів, які здатні збивати безпілотники рф. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.
Раніше стало відомо, що Україна домовилася про спільне виробництво дронів-перехоплювачів із Великою Британією.м
