Ефективний вночі та на низьких висотах: Україна запускає серійне виробництво дрона-перехоплювача Octopus

В Україні запустили серійне виробництво дрона-перехоплювача Octopus, призначеного для збиття ударних БПЛА типу Shahed. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль 14 листопада.

Запуск серійного виробництва

Octopus — українська розробка, створена у співпраці з Великою Британією. У жовтні британське Міноборони анонсувало плани постачати тисячі таких дронів Україні щомісяця.

Технологію вже передали трьом першим виробникам, а ще 11 компаній готують потужності для випуску.

За словами Шмигаля, дрон пройшов бойові випробування: ефективний вночі, під РЕБ і на низьких висотах.

Нагадаємо

Україна та Сполучені Штати запустили спільне виробництво дронів-перехоплювачів, які здатні збивати безпілотники рф. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.

Раніше стало відомо, що Україна домовилася про спільне виробництво дронів-перехоплювачів із Великою Британією.м