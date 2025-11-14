Долар та євро подорожчали на міжбанку у п'ятницю, 14 листопада. Про це свідчать дані торгів.
14 листопада 2025, 17:27
Курс валют: на міжбанку долар та євро подорожчали
|
Відкриття 14 листопада
|
Закриття 14 листопада
|
Зміни
|
41,94/41,97
|
42,01/42,04
|
7/7
|
48,80/48,82
|
48,84/48,86
|
4/4
Середній курс у банках: 41,80−42,25 грн/долар, 48,65−49,20 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,05−42,12, євро — 48,95−49,15 грн.
Джерело: Мінфін
