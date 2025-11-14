НБУ пропонує посилити правила ліцензування операцій з готівкою

Національний банк України ініціював громадське обговорення проєкту постанови, спрямованого на оновлення та посилення порядку видачі юридичним особам ліцензій на здійснення операцій з готівкою. Мета змін — уніфікувати вимоги до оцінки ділової репутації та вдосконалити процедуру ліцензування. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

Ключові зміни, які пропонує Нацбанк

Проєкт постанови передбачає низку змін, що стосуються прозорості та репутації учасників ринку:

розширити перелік ознак небездоганної ділової репутації фізичних осіб, пов’язаних із господарською, професійною діяльністю, обійманням посад або володінням істотною участю, зокрема, у колекторській компанії, у юридичній особі, щодо якої Національний банк прийняв рішення про визнання належності послуги чи операції до фінансової / обмеженої платіжної послуги та виявлення здійснення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку;

визначити безстроковим застосування ознак небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов’язаних із обійманням посад або володінням істотною участю в установах, та ознак небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов’язаних із володінням істотною участю в установах;

розширити перелік ознак небездоганної ділової репутації щодо фізичних осіб, пов’язаних із професійною діяльністю;

установити вимоги до керівника відокремленого підрозділу юридичної особи, у складі якого є підрозділ інкасації та підрозділ з оброблення та зберігання готівки;

уточнити вимоги щодо надання анкетних даних про ділову репутацію юридичних та фізичних осіб;

врегулювати вимоги до осіб, що є виконуючими обов’язки керівника юридичної особи, головного бухгалтера, керівників відокремленого підрозділу, підрозділу інкасації, підрозділу з оброблення та зберігання готівки.

Мета та терміни

Проєкт постанови розроблений для уніфікації вимог до оцінки ділової репутації фізичних та юридичних осіб (власників істотної участі, керівників) згідно зі стандартами, встановленими у Положенні про авторизацію надавачів фінансових послуг.

Громадське обговорення змін триватиме до 24 листопада 2025 року. Зауваження та пропозиції приймаються Національним банком до цієї дати.