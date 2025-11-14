Multi від Мінфін
14 листопада 2025, 14:13

НБУ пропонує посилити правила ліцензування операцій з готівкою

Національний банк України ініціював громадське обговорення проєкту постанови, спрямованого на оновлення та посилення порядку видачі юридичним особам ліцензій на здійснення операцій з готівкою. Мета змін — уніфікувати вимоги до оцінки ділової репутації та вдосконалити процедуру ліцензування. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України ініціював громадське обговорення проєкту постанови, спрямованого на оновлення та посилення порядку видачі юридичним особам ліцензій на здійснення операцій з готівкою.
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ключові зміни, які пропонує Нацбанк

Проєкт постанови передбачає низку змін, що стосуються прозорості та репутації учасників ринку:

  • розширити перелік ознак небездоганної ділової репутації фізичних осіб, пов’язаних із господарською, професійною діяльністю, обійманням посад або володінням істотною участю, зокрема, у колекторській компанії, у юридичній особі, щодо якої Національний банк прийняв рішення про визнання належності послуги чи операції до фінансової / обмеженої платіжної послуги та виявлення здійснення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку;
  • визначити безстроковим застосування ознак небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов’язаних із обійманням посад або володінням істотною участю в установах, та ознак небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов’язаних із володінням істотною участю в установах;
  • розширити перелік ознак небездоганної ділової репутації щодо фізичних осіб, пов’язаних із професійною діяльністю;
  • установити вимоги до керівника відокремленого підрозділу юридичної особи, у складі якого є підрозділ інкасації та підрозділ з оброблення та зберігання готівки;
  • уточнити вимоги щодо надання анкетних даних про ділову репутацію юридичних та фізичних осіб;
  • врегулювати вимоги до осіб, що є виконуючими обов’язки керівника юридичної особи, головного бухгалтера, керівників відокремленого підрозділу, підрозділу інкасації, підрозділу з оброблення та зберігання готівки.

Мета та терміни

Проєкт постанови розроблений для уніфікації вимог до оцінки ділової репутації фізичних та юридичних осіб (власників істотної участі, керівників) згідно зі стандартами, встановленими у Положенні про авторизацію надавачів фінансових послуг.

Громадське обговорення змін триватиме до 24 листопада 2025 року. Зауваження та пропозиції приймаються Національним банком до цієї дати.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
