Кінець рекордного шатдауну: що буде з доларом (відео)

Рекордний в історії США шатдаун офіційно добігає кінця — але чи означає це завершення фінансових ризиків для долара, американської економіки та підтримки України? У новому випуску ми детально розбираємо політичний, економічний та геополітичний виміри кризи, яка паралізувала уряд США на понад 40 днів і майже зупинила роботу ключових інституцій.

Це одразу впливає на долар, євро, золото й гривню. На ринки тиснуть очікування подальших рішень ФРС та нові сигнали щодо інфляції. Чи позначиться американський шатдаун на військовій та економічній підтримці України, який стан мають діючі програми та що може бути під загрозою у 2025−2026 роках? Дивіться у випуску.