Курси валют: Євро подорожчало на 10 копійок

У п'ятницю, 14 листопада, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 3 копійки у покупці і не змінився у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,25 грн. Євро купують за 48,60 грн, а продають за 49,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,16−42,20, євро — 49,00−49,19 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,94−41,97 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,79−48,82 грн/євро.

