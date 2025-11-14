Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 040 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 156 400 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
14 листопада 2025, 8:01
Втрати ворога за 13 листопада: 1 040 російських окупантів та 442 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1 156 400 (+1 040) осіб
- танків — 11 344 (+0) од.
- бойових броньованих машин — 23 569 (+2) од.
- артилерійських систем — 34 423 (+35) од.
- РСЗВ — 1 540 (+0) од.
- засоби ППО — 1 242 (+0) од.
- літаків — 428 (+0) од.
- гелікоптерів — 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 80 387 (+442) од.
- крилаті ракети — 3 926 (+0) од.
- кораблі / катери — 28 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
Джерело: Мінфін
