70% виробництва «Дніпрометиз ТАС» експортується в 15+ країн Європи

Українське підприємство, яке під час війни розширює експорт, відкриває філії в Європі та інвестує мільйони у нове обладнання, звучить як парадокс. Для заводу «Дніпрометиз ТАС», що входить до складу Групи «ТАС», є найбільшим в Україні виробником і постачальником дроту та секційних огорож, це стало стратегією зміцнення конкурентних позицій на вимогливих міжнародних ринках.

Європейська інтеграція: від виживання до зростання

«Дніпрометиз ТАС» завжди позиціонувалася як експортноорієнтована компанія. Ринки Євросоюзу та країн СНД підприємство успішно освоїло ще у 90-х роках, проте війна та передвоєнні роки кардинально змінили географію його експорту. Через військову агресію та руйнування логістичних ланцюгів більшість ринків пострадянського простору було втрачено, натомість протягом останніх трьох років пріоритетним напрямком став ринок Європейського Союзу.

Відкриття філій у Польщі та Німеччині дозволило бути ближче до клієнтів, скорочувати терміни доставки і підвищувати рівень сервісу. Партнерська мережа охоплює будівництво, металообробку, машинобудування, меблеву промисловість та агросектор. Сталева фібра «Дніпрометиз ТАС» використовується у масштабних будівельних проєктах чотирьох європейських країн ー Німеччини, Бельгії, Норвегії та Литви. Компанія переорієнтувалася на найперспективніші ринки, паралельно освоюючи нові напрямки: Норвегію, Велику Британію, Іспанію та Об'єднані Арабські Емірати. Диверсифікація ринків збуту та модернізація виробничих потужностей дозволили компанії досягти обсягу виробництва понад 90 тисяч тонн продукції у 2024 році.

Розширення виробничих потужностей новим обладнанням також підвищило можливості для співпраці з великими європейськими корпораціями. Одним з досягнень стало запровадження виробництва дроту з покриттям ZnAl (TM VINZAL) для виноградників, що відкрило доступ до аграрного сектору Італії, Німеччини та Молдови. Цей продукт показав, що український виробник може гідно конкурувати навіть у найвибагливіших сегментах ЄС.

Така позиція на вимогливих європейських ринках неможлива без дотримання стандартів. Уся продукція «Дніпрометиз ТАС» виготовляється з урахуванням вимог ЄС, система менеджменту якості сертифікована відповідно до ISO 9001. Компанія отримала EPD Certificate (Environmental Product Declaration), що підтверджує відповідальний підхід до впливу продукції на довкілля.

Інвестиції всупереч війні

За останні 3,5 роки «Дніпрометиз ТАС» реалізував найамбітніші інвестиційні проєкти. З початку повномасштабної війни компанія реалізували два потужні проєкти:

Встановлення 7 нових волочильних станів виробництва MFL. Дистанційна пусконаладка складного італійського обладнання на заводі в Україні була реалізована без присутності іноземних спеціалістів фізично. Такого рівня складності робота була вперше зроблена дистанційно. Проєкт підвищив якість продукції та виробничі потужності підприємства. Запуск лінії виробництва обмідненого зварного дроту Lamnea Bruk з пристроями намотки у касети та бочки. Результат інвестицій вражає: у 2024 році вироблено та реалізовано понад 1600 тонн зварного дроту, розпочато виробництво спеціального дроту для зварювання цвяхів та інших продуктів з високою доданою вартістю. Зварювальний дріт «Дніпрометиз ТАС» отримав сертифікат відповідності Deutsche Bahn AG.

Наразі реалізується новий унікальний для України проект ー оснащення всіх 16 прямотокових станів лініями механічного видалення окалини. Це не лише знижує собівартість та зменшує залежність від постачань кислоти, але й підвищує екологічні стандарти підприємства.

«80% замовлень зараз ー це нестандартні замовлення зі спеціальними вимогами»

Нове обладнання дозволяє робити якісну продукцію за розумною ціною ー це життєво важливо при 70% виробництва, яке йде саме на експорт до Європи. Глибоке перероблення металу дає більший прибуток з кожної тонни, тому компанія постійно вкладає у найсучасніші технології.

Від мобілізації до модернізації: людський фактор

Найскладніші технології та найамбітніші проєкти неможливі без потужних профільних фахівців. Коли на початку війни з підприємства було мобілізовано майже 100 чоловіків, досвідчених спеціалістів, це створило серйозний кадровий виклик. Доступність кадрів стала навіть більшою проблемою, ніж доступність інвестицій. Компанія створила програму «Школа майстрів», яку поступово проходять всі керівники виробничих ділянок. Особливу увагу приділено залученню жінок на виробничі позиції з дотриманням усіх законодавчих норм та з розумінням важливості збереження майбутнього нації.

Стабільність персоналу забезпечує ефективна система адаптації: вдосконалені навчальні програми, мотивовані наставники та спеціальні відеокурси. В результаті: швидке освоєння навіть найскладніших професій новими працівниками.

Протягом 3,5 воєнних років на виробничих ділянках компанії розпочалася нова сторінка — до команди приєдналися жінки, які зруйнували стереотипи про «чоловічу» професію. Сьогодні 88 жінок обрали метизне виробництво своїм професійним шляхом, доводячи щодня, що наполегливість, увага до деталей та відповідальність не мають статі. Четверо з них уже зробили наступний крок у кар'єрі — отримали підвищення та відкрили для себе нові можливості розвитку.

Що впливає на ціноутворення продуктів сьогодні?

Українська металопереробна галузь опинилася в ситуації, коли основні витрати виробництва критично підвищуються, а конкуренція на міжнародних ринках стрімко зростає. В цьому сенсі ключову роль мають ціни та доступність ресурсів — катанки, енергоносіїв, транспорту. Для «Дніпрометиз ТАС» катанка як основна сировина становить понад 80% собівартості готової продукції. Цю ключову сировину в Україні виробляють лише два великі металургійні комбінати, що створює дуже обмежену конкуренцію на внутрішньому ринку. Тому на українському ринку вона пропонується за цінами, що значно вищі за ціни турецьких, китайських чи навіть північноафриканських виробників.

Другий критичний аспект для розвитку металургійних та металопереробних підприємств є надзвичайно високі тарифи на електроенергію та залізничний тариф, які також закладаються у собівартість металопродукції. Війна позбавила Україну власних родовищ коксівного вугілля ー критично важливої сировини для металургії. Металургійні виробники змушені імпортувати кокс, що автоматично здорожує виробництво сталі.

Висока собівартість сталі породжує ланцюгову реакцію: дорога катанка робить неконкурентною готову металопродукцію, що звужує можливості українських переробників на міжнародних ринках. Особливо це критично для експорту до ЄС, де панує жорстка конкуренція з китайськими та турецькими виробниками. Така ситуація ставить під загрозу не лише прибутковість окремих підприємств, але й стратегічну здатність України зберегти позиції у металопереробціі ー галузі, яка традиційно була однією з основ вітчизняної економіки.

Зберігаючи лояльність до українських постачальників, компанія паралельно розвиває імпортні канали поставок катанки як одне з рішень диверсифікації поставок.

Проблема собівартості українських металургів та металопереробників системна і потребує державних рішень. «Дніпрометиз ТАС», маючи 30-річний досвід роботи на ринках ЄС, позиціює себе як важливого гравця майбутньої відбудови України. Компанія готова до співпраці з державою у вирішенні тарифних та цінових питань, викликів європейської інтеграції, модернізації галузі, а також питань вуглецевого тарифу (CBAM).

Компанія ставить амбітну мету ー диверсифікувати ринки збуту так, щоб протягом 5 років частка нетрадиційних ринків (поза Європою) становила не менше 20%. Перші кроки до Північної Америки та Близького Сходу вже зроблено.

​​Група «ТАС» (TAS Group) — один із найбільших та найдинамічніших диверсифікованих фінансово-промислових холдингів України, який успішно працює у різних секторах економіки, включаючи, машинобудування, металургію, логістику, аграрний сектор, банківський та страхування.

До складу Групи входять десятки підприємств, серед яких: Дніпрометиз, Нейл, ТАС Дніпровагонмаш, ТАС Полтаввагон, Стальзавод, А Б Столичний , Евотек, ТАС Логістик, ТАС Агро, а також інші виробничі та сервісні структури.

Окремим напрямом діяльності є фінансовий сектор, який охоплює ТАСКОМБАНК, АТ «Універсалбанк» (платформа Monobank), страхова група «ТАС» та TAS Life, процесинговий центр TAS Link.

Група «ТАС» активно інвестує в інновації та модернізацію виробництва: від впровадження високотехнологічних ліній і роботизованих комплексів до автоматизації бізнес-процесів та переходу на «зелені» технології. Її компанії здійснюють постачання продукції та послуг не лише в Україні, а й на міжнародних ринках, зокрема в країни ЄС, Азії та інші регіони світу.

Серед ключових досягнень Групи — розвиток експортних напрямків, впровадження сучасних технологій виробництва, участь у відновленні та модернізації інфраструктури України, а також лідерські позиції на національному страховому ринку.

Група «ТАС» дотримується принципів сталого розвитку, підтримує екологічні ініціативи та приділяє особливу увагу підвищенню ефективності та якості своєї продукції й послуг.