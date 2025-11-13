До закриття міжбанку в четвер, 13 листопада, курс долара знизився на 13 копійок у купівлі та продажу, євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
13 листопада 2025, 17:32
Долар та євро подешевшали на міжбанку
Відкриття 13 листопада
Закриття 13 листопада
Зміни
42,07/42,10
41,94/41,97
13/13
48,86/48,87
48,76/48,78
10/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,25 грн. Євро купують за 48,50 грн, а продають за 49,12 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,19−42,20, євро — 48,90−49,10 грн.
Джерело: Мінфін
