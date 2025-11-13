Multi від Мінфін
13 листопада 2025, 14:49

Діамантову брошку Наполеона продали за $4,4 мільйона

Діамантову брошку, яка, ймовірно, належала Наполеону Бонапарту, продали приватному колекціонеру за $4,4 мільйона на аукціоні Sotheby's у Женеві. Ціна перевищила попередню оцінку у $150 000 -250 000. Про це повідомили на сайті Sotheby's.

Діамантову брошку, яка, ймовірно, належала Наполеону Бонапарту, продали приватному колекціонеру за $4,4 мільйона на аукціоні Sotheby's у Женеві.

Що відомо про брошку

Остаточна ціна майже в 17 разів перевищила найвищу оціночну вартість.

За описом аукціонного дому, цю брошку можна однозначно ідентифікувати як прикрасу для капелюха, залишену Наполеоном у кареті під час відступу з поля битви при Ватерлоо 1815 року.

Брошка, яку можна також носити як кулон, містить овальний діамант вагою понад 13,04 каратів, обрамлений дрібнішими каменями.

Цей дорогоцінний виріб виявили серед особистих речей Наполеона, що залишилися в каретах, які загрузли в болоті, коли імператор із військами відступав від британських сил герцога Веллінгтона та прусської армії під командуванням фельдмаршала фон Блюхера.

Брошка залишалася у власності королівського дому Гогенцоллернів близько двох століть. Династія правила Пруссією, а згодом Німецькою імперією до 1918 року. В останні роки прикраса перебувала в приватній колекції, звідки потрапила на аукціон.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
