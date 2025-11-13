У Канаді знайшли легендарний «Флорентійський діамант» вагою 137 каратів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 листопада 2025, 13:53

У Канаді знайшли легендарний «Флорентійський діамант» вагою 137 каратів

Легендарний «Флорентійський діамант», що протягом понад століття вважався безслідно зниклим, був віднайдений у банківському сховищі в Канаді. Унікальний дорогоцінний камінь вагою 137,27 карата походить зі стародавніх копалень Голконди в Індії та має рідкісне подвійне огранювання «троянда» зі 126 гранями. Про це розповідає ProIT.

Легендарний «Флорентійський діамант», що протягом понад століття вважався безслідно зниклим, був віднайдений у банківському сховищі в Канаді.
Фото: glavnoe.in.ua

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Втрата діаманта

Вперше «Флорентійський діамант» згадується у середині XVII століття як власність герцога Фердинандо II Медічі. Після занепаду цієї італійської династії камінь потрапив до рук австрійських Габсбургів і став символом імперської величі.

У 1745 році коштовність прикрасила корону Франца Стефана Лотарингського, чоловіка імператриці Марії Терезії. Однак після розпаду Австро-Угорської імперії та завершення Першої світової війни слід діаманта зник. Імператор Карл I переправив імперські скарби до Швейцарії — звідти вони зникли, породивши численні здогадки щодо крадіжки чи таємного продажу.

«Цей винятковий камінь вагою 137,27 карата, що походить зі стародавніх індійських копалень Голконди, вирізняється рідкісним подвійним огранюванням „троянда“ зі 126 гранями.»

Розв’язка після століття мовчання

Восени 2025 року історія отримала несподіване завершення.

З’ясувалося, що коштовності не були викрадені чи загублені, а збережені завдяки сімейній таємниці. Імператриця Зіта, вдова Карла I, рятуючись від загрози з боку нацистів, зуміла переправити реліквії через Атлантику та розмістила їх у банківському сховищі Квебеку. Секрет місцезнаходження скарбів знали лише двоє її синів, які дали обітницю зберігати цю інформацію протягом ста років від дня смерті імператора.

Коли термін мовчання завершився, нащадки Габсбургів скористались сімейними переказами й відчинили сховище. Серед історичних цінностей вони знайшли жовтий самоцвіт — той самий «Флорентійський діамант».

Його справжність підтвердив Крістоф Кехерт, представник віденського ювелірного дому A.E. Köchert, що історично обслуговував двір Габсбургів. Експерти вже охарактеризували цю подію як одну з найважливіших у сучасній історії ювелірної справи.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами