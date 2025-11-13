Укрпошта доставлятиме не лише листи, а й продукти з АТБ

Укрпошта та мережа продуктових маркетів АТБ — об'єдналися, щоб забезпечити базовими продуктами мешканців найвіддаленіших регіонів. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Що пропонують українцям

АТБ пропонує українцям доступний продуктовий кошик, а Укрпошта має понад 26 тисяч точок присутності, включно зі стаціонарними, пересувними відділеннями та невдовзі поштоматами, щоб доставити все необхідне, куди завгодно.

Всі, хто зробить замовлення із сайту АТБ, зможе скористатись безкоштовною доставкою у відділення Укрпошти у будь-яке місто, село чи громаду.

Чому це важливо

Такий партнерський проєкт забезпечить доступність товарів для 100% населення і відкриє для ритейлу сегмент «непокритих» регіонів.

Тепер люди, які жили поза зоною сучасної роздрібної логістики, зможуть отримати продуктовий набір за вигідною ціною — разом із товарами для дому, побуту чи гігієни — просто у поштовому відділенні.

Зазначимо, що скористатись безкоштовною доставкою можна до 30 листопада. Для цього потрібно зробити замовлення в АТБ на суму від 299 грн та вагою до 30 кг.