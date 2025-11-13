Bitwise прогнозує відродження ICO, Тайвань може включити біткоїн до валютних резервів: що нового

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Bitwise прогнозує відродження ICO у 2026 році на тлі нових правил залучення капіталу

Криптоіндустрія стоїть на порозі нової фази, сфокусованої на переосмисленні процесу залучення капіталу. За словами головного інвестиційного директора Bitwise Метта Хоугана, ключовим каталізатором цього тренду стане запуск ICO-платформи від Coinbase.

Хоуган зазначає, що цифрові активи вже змінили три сфери традиційних фінансів:

Біткоїн — як цифровий аналог золота.

Стейблкоїни — як ефективна заміна доларовим переказам.

Токенізація — як інновація у сфері трейдингу.

Четвертим напрямом стане залучення коштів для бізнесу. Експерт вважає, що чинна система IPO є занадто повільною, дорогою та невигідною для роздрібних інвесторів, які отримують доступ до акцій лише на пізніх етапах, коли основний прибуток вже розподілений серед великих фондів.

Метт Хоуган нагадав про бум ICO 2017−2018 років, який він назвав «повною катастрофою» через поширене шахрайство та відсутність регулювання. Однак, той період довів головне: криптовалюти мають потенціал швидкого та менш витратного залучення капіталу, забезпечуючи прямий зв'язок між підприємцями та інвесторами.

Наріжним каменем нового тренду є платформа Coinbase. Біржа планує запускати лише один перевірений проєкт на місяць і впроваджує жорсткі вимоги, які покликані виправити помилки минулого:

Обов'язкова перевірка команди.

Повне розкриття інформації.

Заборона на продаж токенів інсайдерами протягом шести місяців після запуску.

Хоуган прогнозує, що до 2026 року на подібних платформах відбудеться щонайменше шість первинних розміщень монет (ICO) обсягом понад $1 млрд кожне. Це, на його думку, остаточно підтвердить ефективність нової, регульованої моделі залучення капіталу.

На думку Хоугана, відродження ICO матиме позитивний вплив на:

Акції Coinbase, як ініціатора тренду.

Блокчейни (наприклад, Ethereum та Solana), на базі яких запускатимуться нові проєкти.

Експерт радить інвесторам не робити ставку на окремі активи, а використовувати диверсифіковані фонди для інвестування в очікуване зростання всього ринку.

Тайвань обговорює включення біткоїна до своїх валютних резервів

Прем'єр-міністр Тайваню (Китайська Республіка), Чжо Жунтай, та Центральний банк країни розглянуть пропозицію щодо потенційного включення біткоїна до національних валютних резервів.

Про це стало відомо після того, як питання порушив депутат від партії Гоміньдан і доктор комп'ютерних наук Джу-Чун Ко на засіданні Законодавчого Юаня 11 листопада 2025 року.

Ключовою причиною цієї ініціативи є занепокоєння політика щодо зростаючої залежності економіки Тайваню від американського долара.

Станом на жовтень 2025 року валютні резерви Тайваню становили понад $602 млрд.

Приблизно 90% цих резервів зберігаються в американських доларах або похідних продуктах, головним чином, у Казначейських облігаціях США.

Джу-Чун Ко наголосив, що така концентрація робить тайванську валюту вразливою до економічних коливань Сполучених Штатів.

У зв'язку з цим, Джу-Чун Ко закликав владу:

Провести інвентаризацію заморожених і конфіскованих біткоїнів.

Розглянути можливість використання цієї криптовалюти як доповнення до існуючих резервів.

Прем'єр-міністр Чжо Жунтай та керуючий Центрального банку Ян Чин-лун погодилися з пропозицією. Центробанк зобов'язався підготувати звіт щодо перспектив включення Біткоїна до резервів до кінця 2025 року.

Передбачається, що біткоїн не замінить фіатну валюту та облігації, а слугуватиме інструментом диверсифікації. Ініціативу публічно підтримали такі відомі фігури криптоіндустрії, як компанія JAN3 та біткоїн-максималіст Самсон Моу.

«Криптокоролеву» КНР засудили в Лондоні до 11 років за відмивання $6,4 млрд через використання біткоїнів

Китайська підприємниця Чжимінь Цянь, яку ЗМІ охрестили «криптокоролевою», отримала вирок суду Саутуарка (Лондон) у вигляді 11 років і 8 місяців ув'язнення. Її визнано «архітектором злочинної схеми», яка відмила $6,4 млрд через використання біткоїнів.

Слідство встановило, що Цянь вивела в криптовалюту кошти тисяч китайських пенсіонерів, які інвестували в її псевдотехнологічну компанію.

Компанія Bluesky Greet обіцяла інвесторам прибутковість до 200%, стверджуючи, що займається майнінгом та розробкою «високотехнологічних пристроїв». Фактично ж, це була продумана фінансова піраміда, замаскована під інноваційний бізнес.

У 2017 році Цянь втекла з Китаю і оселилася в елітному особняку в лондонському Гемпстеді, орендуючи його за £17 000 на місяць.

У 2018 році поліція виявила в неї криптогаманець із 61 000 BTC. Це стало рекордною конфіскацією цифрових активів в історії Великої Британії.

У Великій Британії Чжимінь Цянь зображувала із себе заможну колекціонерку, наймаючи помічників для обміну криптовалюти на готівку та нерухомість. Її найближча соратниця, Вень Цзянь, вже відбуває шестирічний термін за участь у схемі відмивання грошей.

Суддя Гейлз наголосила, що цей випадок демонструє, наскільки вразливими залишаються жертви фінансових пірамід навіть в епоху цифрових активів.

Вартість 61 000 BTC, вилучених у Цянь, зросла більш ніж у двадцять разів з моменту її прибуття до Великої Британії.

Постраждалі інвестори з Китаю мають намір добиватися компенсації від британської влади, хоча юристи вважають, що довести передачу конкретних коштів буде складно через мережу місцевих посередників.

Цивільний суд щодо розподілу цих конфіскованих активів розпочнеться 2026 року. Якщо кошти залишаться незатребуваними, вони перейдуть на користь британського уряду.

Дослідження Bybit: 16 великих блокчейнів мають функцію заморожування коштів користувачів

Аналітичний підрозділ Lazarus Security Lab криптобіржі Bybit провів дослідження 166 блокчейнів і виявив, що 16 великих мереж, включно з BNB Chain, Aptos та Sui, мають вбудований код, який дозволяє адміністраторам блокувати або обмежувати переміщення коштів користувачів.

Крім згаданих, до переліку мереж із можливістю заморожування активів увійшли:

Chiliz

VIC

XDC Network

VeChain

Harmony ONE

HVH

Supra

EOS

Oasis Network

WAX

Linea

Waves

HECO Chain

Крім того, аналітики зазначили, що функцію екстреного блокування можна оперативно увімкнути в мережах, побудованих на базі певних фреймворків, зокрема: Arbitrum, Cosmos, Axelar, Babylon, Celestia, dYdX, Dymension, DymEVM, Evmos, Initia, Kava, Terra, Mantra, Nillion, OKB Chain, THORChain, Sei, SRCT та XION.

У рамках дослідження було виділено три основні механізми, які дозволяють керувати активами:

Функції, жорстко вбудовані в код: Цей метод був вперше застосований розробниками VeChain у 2019 році після зламу на $6,6 млн. Він передбачає заборону адресам із чорного списку підписувати транзакції. Аналогічний підхід використовує команда BNB Chain.

Налаштування через валідаторів або фонди: Механізм дозволяє блокувати певні адреси, але рішення про це приймається виключно валідаторами, фондами або розробниками мережі.

Системні контракти (Чорний список через смартконтракт): Цей підхід використовує лише мережа HECO Chain. Він дозволяє миттєво вносити зміни до чорного списку, які негайно поширюються на всю екосистему, оскільки валідатори постійно звіряються з актуальним станом контракту під час обробки транзакцій.

Керівник управління ризиками Bybit Девід Цзун прокоментував результати, підкресливши зростаючу тенденцію.

«Блокчейн було побудовано на принципах децентралізації, але наші дослідження показують, що багато мереж розвивають прагматичні механізми безпеки для швидкого реагування на загрози», — заявив він.

Експерти Bybit закликали всі проєкти дотримуватися принципів прозорості та повністю розкривати інформацію про наявність і механізми такого екстреного втручання в мережу.