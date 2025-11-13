ЄЦБ змусить Apple відкрити iPhone для цифрового євро

Європейський центральний банк планує скористатися законом ЄС щодо цифрових ринків (Digital Markets Act, DMA), щоб забезпечити можливість зберігання цифрового євро на iPhone. Про це повідомляє видання Сentral Banking.

Що це означає

За словами Алессандро Джованні, радника керівника проєкту цифрового євро Евелієн Вітлокс, статус Apple як «гейткіпера» в рамках DMA дозволяє Європейській комісії зобов'язати компанію надати ЄЦБ доступ до «secure element» (SE) — захищеного модуля пристроїв iPhone.

Проблема доступу до цієї технології була вперше позначена ЄЦБ у квітні 2024 року у листі, надісланому регулятором, нагадує видання, наголошуючи, що новий крок може стати важливим елементом у забезпеченні сумісності цифрового євро з екосистемами великих технологічних компаній та полегшити його використання громадянами ЄС.

Передісторія

У квітні 2024 року Європейський центральний банк надіслав листа члену Єврокомісії Тьєррі Бретону, який займається внутрішнім ринком, з критикою пропозицій Apple з обмеженого доступу до технології NFC і модуля безпеки (Secure Element) на iPhone.

Лист був підписаний членом виконавчої ради ЄЦБ П'єро Чіполлоне та опублікований на сайті регулятора.

У листі йдеться, що запропоновані Apple зобов'язання, що передбачають доступ до платіжної технології iPhone лише через механізм Host Card Emulation (HCE) — програмну імітацію банківської картки без використання вбудованого модуля безпеки (Secure Element), не забезпечують рівних умов для сторонніх платіжних рішень порівняно з Apple Pay.

На думку ЄЦБ, такий підхід погіршує швидкість та надійність транзакцій і не дозволяє реалізувати офлайн-платежі в цифровому євро, які вимагають апаратно-захищеного зберігання даних на пристрої.

Регулятор наголосив, що без цього доступу платежі у цифровому євро не будуть «безшовними та зручними» для користувачів. У листі також зазначається, що обмеження Apple зачіпають не лише смартфони, а й інші пристрої компанії, включаючи Apple Watch, а також повністю виключають сферу e-commerce та переклади між фізичними особами — напрямки, які вважаються ключовими для цифрового євро.

Що таке цифровий євро

Європейський центральний банк із 2020 року вивчає можливість створення цифрового євро — нової форми грошей, що випускається безпосередньо регулятором. У жовтні 2023 року рада директорів ЄЦБ схвалила перехід до другого етапу проєкту, який передбачає підготовку до пілотного запуску у 2027 році та потенційного випуску валюти до 2029-го.

Для цього буде потрібна згода Європарламенту та країн ЄС, оскільки чинне законодавство дозволяє ЄЦБ емітувати лише готівку.

Однак ідея цифрового євро викликала опір із боку найбільших європейських банків. У липні 2024 року чотирнадцять кредитних організацій, включаючи Deutsche Bank, BNP Paribas та ING, попередили, що нова валюта може витіснити приватні платіжні рішення та спровокувати відтік клієнтів із комерційних банків. Асоціації банків ЄС заявили, що впровадження цифрового євро у існуючому вигляді створює «непотрібну конкуренцію» та загрожує стабільності фінансової системи.

ЄЦБ раніше визнавав, що в умовах кризи цифрова валюта справді може посилити відтік депозитів. За оцінкою регулятора, при масовому переході вкладників у цифрове євро комерційні банки єврозони можуть зіткнутися з втратою до €699 млрд. ліквідності, що створить ризики для десятків найбільших установ. У самому ЄЦБ наполягають, що проект необхідний для зміцнення фінансового суверенітету Європи та зниження залежності від американських платіжних систем.