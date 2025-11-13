Курси валют: Євро в банках та обмінниках підскочило

У четвер, 13 листопада, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та додав 5 копійок у продажу. Євро додало 11 копійок у купівлі та 15 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 11 копійок в купівлі та 5 копійок у продажу. Євро додало 7 копійок у купівлі та 12 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,25 грн. Євро купують за 48,41 грн, а продають за 49,12 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,06−42,15, євро — 48,87−49,07 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,07−42,10 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,86−48,87 грн/євро.

