OKX запускає CeDeFi

OKX представляє оновлену функцію CeDeFi в застосунку OKX , яка спрощує доступ до децентралізованих ринків на Solana, Base та X Layer. Користувачам достатньо активувати режим CeDeFi у застосунку, щоб миттєво отримати доступ до мільйонів токенів на децентралізованих ринках. Створення гаманця з самостійним зберіганням активів відбувається без зусиль — користувачі повністю контролюють свої ключі та активи.

Чому це важливо

Децентралізовані ринки розвиваються швидко, стимулюючи зростання нових екосистем і децентралізованих застосунків у різних блокчейнах. Але доступ до них зазвичай пов’язаний із різного роду складнощами — трейдерам доводиться створювати кілька різних гаманців, мати запас нативних токенів для оплати комісій за газ і переносити активи між мережами. Це підвищує ризики, вірогідність сліпеджу (відхилення ціни) та ненадійного виконання ордерів.

Тепер OKX усуває ці бар'єри, надаючи трейдерам прямий і безпечний доступ до CeDeFi-ринків — із самостійним зберіганням активів, глибшою ліквідністю та автоматичним виконанням ордерів за найкращими цінами.

Користувачі зможуть безперешкодно перемикатися між централізованими ордербуками та децентралізованими ринками. Після швидкого налаштування passkey вони отримають доступ до актуальних даних про токени та зможуть здійснювати угоди з такими перевагами як надійне самостійне зберігання активів і автоматична маршрутизація ордерів за найкращою ціною серед 100+ пулів ліквідності.

Як застосунок OKX пропонує унікальне рішення:

Самостійне зберігання активів, але з надзвичайно простим створенням гаманців на основі passkey. Більш ончейн-орієнтоване рішення, ніж в аналогічних продуктів на ринку сьогодні — з підтримкою мереж X Layer, Solana та Base.

Ключові функції:

Доступ до кількох блокчейнів: торгуйте мільйонами токенів у мережах X Layer, Solana та Base — від найвідоміших до нових токенів, які ще не з’явилися на централізованих біржах.

Один застосунок — усі ринки: керуйте централізованою та децентралізованою торгівлею в єдиному портфелі — без перемикань і перешкод.

Маршрутизація за найкращою ціною: розумна маршрутизація ордерів через понад 100 пулів ліквідності забезпечує виконання кожної угоди за найкращою доступною ціною в режимі реального часу.

Легке налаштування: гаманці для самостійного зберігання створюються автоматично при активації CeDeFi. Миттєво захищайте їх за допомогою passkey — без необхідності у seed-фразі.

Самостійне зберігання — це просто: повний контроль над активами через гаманці на основі passkey та технології ончейн-відновлення.

Децентралізовані біржі (CeDeFi) надають трейдерам ранній доступ до нових ринків, часто ще до того, як токени з’являються на великих спотових біржах. Завдяки цьому користувачі можуть брати участь у формуванні початкової ціни активу та відкривати позиції раніше, ніж почнеться масштабніша ринкова активність.

Торгуйте розумно, торгуйте відповідально

Ринки CeDeFi можуть характеризуватися вищим рівнем сліпеджу, нижчою ліквідністю та більшою волатильністю. Трейдерам варто обирати зважений підхід до управління ризиками та усвідомлювати усі нюанси, притаманні децентралізованій торгівлі. Пам’ятайте: у кожного ринку є дві сторони, і на CeDeFi-платформах глибина ордербуку з боку покупців може бути обмеженою — особливо на ранніх етапах життєвого циклу токена.

До цього часу доступ до децентралізованих ринків вимагав значних технічних зусиль — потрібно було керувати seed-фразами, переміщати активи між мережами за допомогою «містків», оптимізувати комісії за газ та розбиратися зі складними інтерфейсами CeDeFi-платформ — ще до здійснення першої угоди. OKX усуває ці бар'єри, надаючи трейдерам можливість зосередитися на головному: аналізі фундаментальних характеристик проєктів, токеноміки, активності спільноти та дослідженнях, які допомагають формувати впевненість і знижувати ризики.

Тепер користувачі можуть досліджувати CeDeFi-токени безпосередньо в застосунку OKX — достатньо натиснути «Огляд» та вибрати категорію «CeDeFi», або знайти потрібний токен через глобальний пошук у застосунку.

Про OKX

OKX — це технологічна компанія, якій довіряють понад 100 мільйонів користувачів по всьому світу. Ми будуємо децентралізоване майбутнє, роблячи світ більш доступним для торгівлі, прозорим і взаємопов'язаним. OKX відомий як один із найшвидших і найнадійніших криптозастосунків у світі, через який уже було проведено угод на трильйони доларів.

Ми маємо ключові регіональні офіси, зокрема штаб-квартири в Сан-Хосе (Каліфорнія, США) для регіону Америк і в Дубаї — для Близького Сходу. Також наші офіси розташовані в Нью-Йорку, Гонконзі, Сінгапурі, Республіці Туреччина, Австралії та країнах Європи. Протягом останніх років ми побудували одну з найбільш всеосяжних криптокомпаній, що працюють відповідно до нормативних вимог і мають ліцензії. OKX має ліцензії в США, ОАЕ, Європейській економічній зоні, Сінгапурі, Австралії та на інших ринках.

Ми твердо дотримуємося принципів прозорості та безпеки — щомісяця публікуємо звіти про підтвердження резервів (Proof of Reserves). Щоб дізнатися більше про OKX, завантажте застосунок або відвідайте сайт.