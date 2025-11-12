До закриття міжбанку в середу, 12 листопада, курс долара зріс на 17 копійок у купівлі та продажу, євро подорожчало на 17 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу.
12 листопада 2025, 17:30
Долар та євро подорожчали на міжбанку на 17 копійок
|
Відкриття 12 листопада
|
Закриття 12 листопада
|
Зміни
|
41,90/41,93
|
42,07/42,10
|
17/17
|
48,54/48,56
|
48,71/48,72
|
17 /16
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,20 грн. Євро купують за 48,30 грн, а продають за 48,93 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,17−42,20, євро — 48,80−48,95 грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
