Екс-керівник BlackRock: Ethereum — це майбутня інфраструктура для Волл-стріт

Колишній керівник відділу цифрових активів BlackRock Джозеф Чалом переконаний, що блокчейн Ethereum стане основою для цифровізації традиційних фінансів (TradFi) і новою інфраструктурою для Волл-стріт. Про це він заявив в інтерв'ю CoinDesk.

Чалом, який зараз є співгенеральним директором Sharplink, зазначив, що саме Ethereum володіє ключовими якостями, які найбільше цінують фінансові інституції: довіра, безпека та ліквідність.

«Ethereum має більшість стейблкоїнів, токенізованих активів і високоякісної активності смарт-контрактів. Якщо ви збираєтеся оцифрувати фінанси, вам потрібен ланцюг, якому можуть довіряти інституції — і це Ethereum», — пояснив Чалом.

Ethereum як «продуктивний актив»

Чалом, який за 20 років роботи в BlackRock допомагав масштабувати платформу Aladdin (одну з найбільших систем управління портфелями у світі), називає Ethereum «багатоцільовою» платформою, на відміну від біткоїна.

Ключовою перевагою Ефіру (ETH) є його вбудована дохідність (yield), яку він генерує через механізм Proof-of-Stake.

На відміну від Біткоїна, який залишається нерухомим у портфелях, Ефір приносить близько 3% річної дохідності через стейкінг.

«Це продуктивний актив. І ця продуктивність може бути повернена акціонерам», — зазначив Чалом.

У своїй новій компанії Sharplink, яка володіє Ефіром на суму понад $3 млрд, Чалом доводить цю тезу на практиці. Майже весь Ефір компанії перебуває у стейкінгу, а нові партнерства (з Consensys, Linea та EigenLayer) дозволяють Sharplink досліджувати стратегії «рестейкінгу» для розблокування додаткової дохідності.

Міст між TradFi та DeFi

Чалом розглядає свою роботу в Sharplink не як відхід від кар'єри в BlackRock, а як її продовження: місія полягає у налагодженні зв'язку між традиційними фінансами та криптоекосистемою.

«Ми витратили десятиліття на створення 'рейок' (інфраструктури), наповнених посередниками. Ethereum дає нам шанс перебудувати ці рейки — швидше, дешевше та безпечніше», — заявив він.

Експерт переконаний, що Ethereum — це не спекулятивна технологія, а фундамент для наступної хвилі цифровізованих фінансів. З часом, за його словами, індустрія перестане розділяти DeFi (децентралізовані фінанси) та TradFi (традиційні фінанси), а називатиме це просто «фінансами», інфраструктурою яких буде Ethereum.

На момент написання новини ціна Ethereum $3 568.