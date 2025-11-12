Multi від Мінфін
12 листопада 2025, 16:26

У Польщі купюру 500 злотих продали за 350 000 злотих

У Польщі, одна з найвищих цін на веб-сайті була досягнута за банкноту номіналом 500 злотих часів повстання Костюшка. Це одна з найрідкісніших банкнот, що датується 1794 роком. Про це пише inpoland.net.pl.

У Польщі, одна з найвищих цін на веб-сайті була досягнута за банкноту номіналом 500 злотих часів повстання Костюшка.
Фото: numista.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Найрідкісніша монета

Покупець, який брав участь в аукціоні польського аукціонного дому Wójcicki, заплатив за цю банкноту 350 900 злотих. Початкова ціна становила 150 000 злотих.

Що зображено на купюрі

На лицьовій стороні банкноти зображено портрет Тадеуша Костюшка — під час повстання Костюшка він обіймав посаду верховного головнокомандувача Національними збройними силами. Праворуч від портрета — білий орел без корони — герб Польської Народної Республіки.

На зворотному боці зображено прапор скіфів (повстанців Костюшка) з написом «ŻYWIĄ Y BRONIĄ» (Вони) годують та (Вони) захищають], що є скороченою формою девізу — селяни годують народ і захищають його. На прапорі зображено сніп зерна з лавровим вінком навколо нього на тлі схрещених коси та піки.

Нумізматика в Польші

На сучасних монетах і банкнотах, що перебувають в обігу, можна заробити, але не багато. Іноді у світі нумізматики набирає обертів «мода» на колекціонування монет певного року, серії або тих, що починаються з певного номера. Тоді, теоретично, пересічна людина може випадково знайти таку банкноту у своєму гаманці та отримати приємний бонус.

На практиці такі ситуації трапляються дуже рідко. Наприклад, у 2024 році банкнота номіналом 50 злотих серії AA 1994 року була продана на Onebid за 3480 злотих.

Читайте також: Як українська монета подорожчала уп`ятеро за декілька днів після перших продажів в інтернет-магазині Нацбанка

Нумізмати, які серйозно ставляться до колекціонування, можуть зацікавитися сучасними банкнотами, як що вони чимось виділяються, зокрема:

  • помилки друку,
  • зміщення друкованих фрагментів,
  • відсутня голограма,
  • орфографічні помилки,
  • подвійні номери

Зазвичай, такі банкноти не повинні потрапити в обіг, однак такі ситуації трапляються.

Найбільший прибуток можна отримати від монет з низьким тиражем, низьким обігом на ринку, а також старих банкнот і монет.

У Польщі колекціонери, серед іншого, зосереджуються на предметах часів Другої Польської Республіки. Наприклад, монета Nike 1932 року номіналом 5 злотих була продана за 21 850 злотих на аукціонному сайті Onebid.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
