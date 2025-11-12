У Польщі купюру 500 злотих продали за 350 000 злотих

У Польщі, одна з найвищих цін на веб-сайті була досягнута за банкноту номіналом 500 злотих часів повстання Костюшка. Це одна з найрідкісніших банкнот, що датується 1794 роком. Про це пише inpoland.net.pl.

Найрідкісніша монета

Покупець, який брав участь в аукціоні польського аукціонного дому Wójcicki, заплатив за цю банкноту 350 900 злотих. Початкова ціна становила 150 000 злотих.

Що зображено на купюрі

На лицьовій стороні банкноти зображено портрет Тадеуша Костюшка — під час повстання Костюшка він обіймав посаду верховного головнокомандувача Національними збройними силами. Праворуч від портрета — білий орел без корони — герб Польської Народної Республіки.

На зворотному боці зображено прапор скіфів (повстанців Костюшка) з написом «ŻYWIĄ Y BRONIĄ» (Вони) годують та (Вони) захищають], що є скороченою формою девізу — селяни годують народ і захищають його. На прапорі зображено сніп зерна з лавровим вінком навколо нього на тлі схрещених коси та піки.

Нумізматика в Польші

На сучасних монетах і банкнотах, що перебувають в обігу, можна заробити, але не багато. Іноді у світі нумізматики набирає обертів «мода» на колекціонування монет певного року, серії або тих, що починаються з певного номера. Тоді, теоретично, пересічна людина може випадково знайти таку банкноту у своєму гаманці та отримати приємний бонус.

На практиці такі ситуації трапляються дуже рідко. Наприклад, у 2024 році банкнота номіналом 50 злотих серії AA 1994 року була продана на Onebid за 3480 злотих.

Нумізмати, які серйозно ставляться до колекціонування, можуть зацікавитися сучасними банкнотами, як що вони чимось виділяються, зокрема:

помилки друку,

зміщення друкованих фрагментів,

відсутня голограма,

орфографічні помилки,

подвійні номери

Зазвичай, такі банкноти не повинні потрапити в обіг, однак такі ситуації трапляються.

Найбільший прибуток можна отримати від монет з низьким тиражем, низьким обігом на ринку, а також старих банкнот і монет.

У Польщі колекціонери, серед іншого, зосереджуються на предметах часів Другої Польської Республіки. Наприклад, монета Nike 1932 року номіналом 5 злотих була продана за 21 850 злотих на аукціонному сайті Onebid.