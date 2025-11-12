Небанківський фінринок у жовтні: 4 компанії виключено з реєстрів

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в жовтні зменшилася на чотири компанії — до 787, кількість банків у жовтні залишилася без змін — 60. Про це йдеться в повідомленні НБУ .

Кого виключили з реєстру

У жовтні з реєстрів було виключено шість небанківських фінансових установ. Зокрема, за ініціативою заявника було виключено одного ризикового страховика.

Примусово з реєстрів було виключено п’ять установ: два ломбарди та три фінансові компанії. Також до реєстрів було включено дві фінансові компанії.

За ініціативою заявника було анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям, ломбарду та ризиковому страховику. Примусово було анульовано ліцензії фінансовій компанії та ломбарду. Також Національний банк видав три ліцензії фінансовим компаніям.

Хто працює на ринку

Станом на 1 листопада 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювало:

417 фінансових компаній (було 418)

49 страховиків non-life (було 50)

10 life-страховиків (кількість не змінилася)

один страховик зі спеціальним статусом

102 ломбарди (було 104),

88 кредитних спілок (кількість не змінилася),

один лізингодавець (кількість не змінилася)

45 страхових брокерів (кількість не змінилася)

74 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп залишилася незмінною (16). Кількість небанківських фінансових груп у жовтні збільшилася на одну (42).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 16 платіжних установ (було 17), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 49 комерційних агентів (кількість не змінилася) та 32 технологічні оператори платіжних послуг (кількість не змінилася). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.