Нові правила для крипторинку у Бразилії та падіння обсягу Ethereum на Binance: що нового

Обсяг Ethereum на Binance впав до півторарічного мінімуму

Пропозиція Ethereum на криптовалютній біржі Binance знизилася до найнижчого рівня з травня 2024 року. Про це свідчать дані аналітичної платформи CryptoQuant.

Експерти фіксують стрімке скорочення кількості Ethereum на Binance після того, як показник досяг піку в червні-липні 2025 року. Станом на листопад, обсяг досяг мінімуму за останні півтора року.

Аналітики зазначають, що таке зменшення запасів активу на централізованих біржах традиційно розцінюється як позитивний сигнал.

Користувачі виводять Ethereum на «холодні» (офлайн) гаманці, що значно знижує тиск на продаж і обмежує ліквідність, доступну для швидкої реалізації.

У серпні та вересні 2025 року курс ETH коливався в діапазоні $4500-$5000, після чого знизився до приблизно $3500. Аналітики CryptoQuant пов'язують це падіння з фіксацією прибутку великою частиною трейдерів.

Прогноз CryptoQuant:

Якщо тенденція до скорочення запасів ETH на Binance збережеться, це призведе до зниження ліквідності, доступної для продажу.

Такий розвиток подій може сприяти стабілізації ціни та потенційному поверненню до висхідного тренду, за умови, що на ринку зросте загальний апетит до ризику.

Водночас аналітики попереджають, що слабкий попит або зниження активності в мережі Ethereum можуть спричинити боковий рух (консолідацію) або навіть короткострокове зниження ціни.

Бразилія легалізує криптоіндустрію: Центробанк ухвалив ключові регуляторні правила

Центральний банк Бразилії повідомив про схвалення трьох ключових резолюцій (№ 519, № 520 та № 521), які чітко регулюють роботу з віртуальними активами в країні. Ці рішення, розроблені після публічних консультацій з індустрією та банками, набудуть чинності 2 лютого 2026 року.

1. Регулювання та авторизація компаній (Резолюція № 520)

Резолюція № 520 встановлює правила для постачальників послуг із віртуальними активами (SPSAV), які зможуть офіційно надавати криптопослуги.

Типи компаній: SPSAV поділяються на три типи: посередники, кастодіальні компанії та криптоброкери.

Обов'язкова ліцензія: Всі такі структури зможуть діяти лише після отримання дозволу від Центробанку.

Сфера контролю: Регулювання охоплює захист клієнтів, протидію відмиванню коштів (AML) та фінансуванню тероризму (CFT), корпоративне управління, внутрішній контроль та інформаційну безпеку.

Процедура (Резолюція № 519): Цей документ описує єдині стандарти та строки подання заявок на отримання дозволу як для нових, так і для вже існуючих криптокомпаній.

2. Прирівнювання криптооперацій до валютних (Резолюція № 521)

Резолюція № 521 є найбільш значущою, оскільки вперше прирівнює частину криптовалютних операцій до валютних та міжнародних капітальних транзакцій.

Операції, що підпадають під регулювання, включають:

Міжнародні платежі та перекази за допомогою криптоактивів.

Трансакції для погашення міжнародних зобов’язань (зокрема, за картками).

Купівля/продаж/обмін віртуальних активів, прив’язаних до фіатної валюти.

Перекази між самостійними гаманцями (за умови ідентифікації власника).

Обмеження: Для компаній, які не мають ліцензії на валютному ринку, встановлено обмеження на міжнародні криптоплатежі до $100 000.

Нові правила також охоплюють використання криптоактивів у зовнішніх кредитах та прямих іноземних інвестиціях, що має підвищити прозорість національної статистики. Крім того, з 4 травня 2026 року стане обов’язковим звітування до Центрального банку про всі операції з віртуальними активами.

Децентралізована біржа Lighter залучила $68 млн, досягнувши оцінки $1,5 млрд

Децентралізована біржа (DEX) Lighter успішно закрила новий раунд інвестицій, залучивши $68 млн. Раунд відбувся під керівництвом провідних венчурних фондів Founders Fund та Ribbit Capital.

За даними видання Fortune, після збору коштів оцінка проєкту Lighter сягнула значних $1,5 млрд.

У фінансуванні також взяли участь такі відомі компанії, як Haun Ventures та брокерська платформа Robinhood.

СЕО Lighter Володимир Новаковський повідомив, що інвестори отримали у цьому раунді як акції компанії, так і токен-варранти (права на придбання майбутніх токенів). Умови та структура угоди не розголошуються.

«Ми хочемо стати інфраструктурним рівнем, який перевірятиме, що все, що відбувається у сфері фінансів, відбувається справедливо, правильно і прозоро», — прокоментував Новаковський.

Lighter є децентралізованою біржею, побудованою на базі ZK-ролапа (технології для масштабування), створеного на блокчейні Arbitrum.

Наразі на платформі доступні лише угоди з деривативами, проте команда планує додати спотову торгівлю найближчим часом.

Основна мережа (мейннет) проєкту була запущена на початку жовтня 2025 року, а генерація токенів (TGE) очікується до кінця року.

У відповідь на гіперінфляцію: Венесуела стрімко переходить на криптоплатежі

Гіперінфляція (яка у жовтні досягла 270%, за даними МВФ) та санкції США активно стимулюють великі торговельні мережі Венесуели до масового впровадження криптовалют як засобу платежу. Про це повідомляє Forklog.

Як заявив голова Національної асоціації супермаркетів країни Італо Атенсіо, до початку 2026 року криптоплатежі становитимуть не менше 10% усіх розрахунків за продукти в країні.

«Криптоактиви — валюти майбутнього, яке вже настало», — зазначив Атенсіо.

Наразі три великі продуктові мережі вже приймають цифрові активи, і їхня кількість постійно зростає. Щоб прискорити процес, ритейл залучає експертів, таких як Анібаль Гаррідо з Університету Андреса Белло, для навчання персоналу роботі з криптовалютами.

Пошук альтернатив, зокрема до долара США, є вимушеним кроком через санкційний тиск. Це не перша спроба країни: ще у 2019 році на криптоплатежі перейшли мережі Traki, FarMarket і FarmaRato в рамках державної ініціативи.

Локальні фінтех-компанії, наприклад Crixto, розробляють спеціалізовані гаманці, що дозволяють здійснювати оплату цифровими активами без використання спеціальних терміналів у магазинах.

Паралельно ведеться робота з банками щодо надання кастодіальних послуг для стейблкоїнів, в першу чергу USDT (прив'язаний до долара США).

У вересні 2025 року уряд країни почав поступово дозволяти використання прив'язаних до долара «стабільних монет» для приватного сектору на валютних біржах. Це допомагає підтримувати економіку та виробництво базових товарів.

Обмежена кількість банків вже продає цифрові активи окремим компаніям в обмін на болівари через спеціальний криптогаманець, схвалений владою.

Місцева аналітична компанія Ecoanalitica оцінила обсяг продажів цифрових активів приватному сектору в $119 млн лише за липень.