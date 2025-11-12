У середу, 12 листопада, на готівковому ринку середній курс долара подешевшав на 5 копійок у купівлі та 1 копійку у продажу. Євро подешевшало на 3 копійки у купівлі та додало 4 копійки у продажу.
12 листопада 2025, 10:35
Курси валют: Долар та євро здають позиції
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився купівлі та втратив 1 копійку у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,72−42,20 грн. Євро купують за 48,27 грн, а продають за 48,93 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,00−42,09, євро — 48,80−48,95 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,90−41,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,54−48,56 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі