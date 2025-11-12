Курси валют: Долар та євро здають позиції

У середу, 12 листопада, на готівковому ринку середній курс долара подешевшав на 5 копійок у купівлі та 1 копійку у продажу. Євро подешевшало на 3 копійки у купівлі та додало 4 копійки у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився купівлі та втратив 1 копійку у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,72−42,20 грн. Євро купують за 48,27 грн, а продають за 48,93 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,00−42,09, євро — 48,80−48,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,90−41,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,54−48,56 грн/євро.

