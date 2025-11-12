Доступ до американського ринку: Нова пошта готує відкриття відділень у США

Компанія «Нова пошта» підтвердила плани щодо відкриття відділень у США та Фінляндії, але поки не називає точні строки, коли це відбудеться. Про це пише dev.ua.

Що кажуть в компанії

«Нова пошта» вже працює у 16-ти країнах Європи та планує розширювати географію присутності. Розвиток та масштабування у США є частиною нашої стратегії зростання на міжнародних ринках, адже ми прагнемо надати українському бізнесу та приватним клієнтам максимально простий доступ до американського ринку", — зазначили у пресслужбі компанії.

Окрім того, компанія має плани й щодо виходу на скандинавський ринок.

«Вихід на ринок Фінляндії та країн Скандинавського півострова також є у наших планах в рамках розвитку мережі в Європі», — додали у пресслужбі «Нової пошти».

Більш детальну інформацію щодо відкриття конкретних відділень там пообіцяли повідомити у соціальних мережах і на сайті компанії.

Нагадаємо

11 листопада у низці телеграм-каналів з’явилася інформація щодо запланованого незабаром відкриття відділень «Нової пошти» у США та Фінляндії.

Як зазначив Клімов, ціль експансії Nova — стати помітним гравцем в поштово-логістичній індустрії у світі.