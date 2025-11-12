Українським біженцям потрібно реєструвати авто в Чехії: Деталі

З 1 січня 2024 року всі українські автомобілі, що перебувають на території Чехії, підлягають обов’язковій реєстрації. Це стосується навіть транспортних засобів, якими користуються українці зі статусом тимчасового захисту (ZDP) або з візою толерантності. У разі порушення передбачено штраф до 30 000 крон. Про це пише видання Visit Ukraine.

Чому потрібно реєструвати авто в Чехії

Міністерство наголошує, що керування автомобілем без реєстрації під час перебування за програмою тимчасового захисту заборонене. Новоприбулі українці мають 7 днів із моменту отримання статусу ZDP, щоб зареєструвати свій транспортний засіб.

При цьому змінювати українські номерні знаки не обов’язково — після успішної реєстрації ними можна користуватися надалі.

Реєстрація дозволяє чеським органам контролювати кількість іноземних авто, перевіряти сплату податків і штрафів, а також забезпечує точність даних про адресу проживання власника. Поліція має право накласти штраф безпосередньо під час перевірки, якщо авто не внесене до реєстру.

Як зареєструвати авто в Чехії

Для реєстрації транспортного засобу в Чехії необхідно подати до місцевих транспортних органів такі документи:

посвідчення особи водія;

довіреність із нотаріальним підтвердженням (якщо діє представник);

українське свідоцтво про реєстрацію або техпаспорт;

заповнену заяву на реєстрацію (бланк видається на місці або доступний онлайн).

Штрафи та страхування

Ігнорування вимоги щодо реєстрації розцінюється як адміністративне правопорушення та карається штрафом до 30 000 крон.

Також водіям нагадують про обов’язкову наявність міжнародного страхового поліса «Зелена карта», який покриває збитки, завдані третім особам у разі ДТП. Придбати його можна як в Україні, так і в Чехії, але зазвичай дешевше оформити онлайн ще до виїзду.

Запровадження обов’язкової реєстрації українських авто — частина заходів, спрямованих на унормування перебування іноземного транспорту в Чехії. Нові правила покликані підвищити прозорість дорожнього контролю та убезпечити водіїв від адміністративних проблем.