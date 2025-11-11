Multi від Мінфін
11 листопада 2025, 18:00

Китайська влада звинуватила США в крадіжці 127 000 біткоїнів

Національний центр екстреного реагування на комп'ютерні віруси Китаю (CVERC) звинуватив Мін'юст США у присвоєнні 127 тисяч біткоїнів. Про це пише coindesk.

Національний центр екстреного реагування на комп'ютерні віруси Китаю (CVERC) звинуватив Мін'юст США у присвоєнні 127 тисяч біткоїнів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У чому звинувачують США

Активи були викрадені у 2020 році у майнінг-пулу LuBian. Представники CVERC підозрюють у причетності до атаки фахівців із США. На це, на думку китайських чиновників, вказує використання передових інструментів «хакерською організацією державного рівня».

У Мін'юсті США відкинули звинувачення, заявивши, що вилучення біткоїнів було законною акцією правоохоронних органів. 29 грудня 2020 року китайський майнінг-пул LuBian виявився зламаним — невідомі вивели 127 272 BTC.

Активи залишалися незайманими майже чотири роки.

У червні 2024-го хтось перемістив криптовалюту на нові адреси. Фахівці блокчейн-компанії Arkham вважають ці адреси підконтрольними американській владі.

У Мін'юсті США розповідають, що майнінг-пул LuBian управлявся холдингом Prince Group із головним офісом у Камбоджі. Керівником офісу є громадянин Китаю Чень Чжі.

Prince Group використав пул LuBian, щоб створювати видимість «легального походження» біткоїнів через майнінг, запевняє американська влада.

Холдинг Prince був парасольковою структурою для понад сотні фірм-одноденок, через які відмивали кошти, отримані від незаконних операцій із криптовалютами, наполягає Мін'юст.

Нагадаємо

14 жовтня американська влада заявила про порушення кримінальної справи проти Чень Чжі, звинувативши її в криптомошенні та арешті 127 000 біткоїнів.

Раніше незалежний блокчейн-сищик ZachXBT повідомив про злом японського майнінгового пулу SBI Crypto, в ході якого хакери викрали BTC, ETH, LTC, DOGE і BCH на суму $21 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
