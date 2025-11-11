Долар подешевшав на 16 копійок на міжбанку у вівторок, 11 листопада. Курс євро лишається більш стабільним, європейська валюта подешевшала на 1−2 копійки. Про це свідчать дані торгів.
11 листопада 2025, 17:30
Курс валют на вівторок: долар подешевшав на 16 копійок
|
Відкриття 11 листопада
|
Закриття 11 листопада
|
Зміни
|
42,06/42,09
|
41,90/41,93
|
16/16
|
48,63/48,65
|
48,62/48,63
|
1 / 2
Офіційний курс: долар — 42,01 грн, євро — 48,61 грн.
Середній курс у банках: 41,77−42,21 грн/долар, 48,30−48,89 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,00−42,10, євро — 48,80−48,95 грн.
Джерело: Мінфін
