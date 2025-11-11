Інфляція 10,9%: у листопаді роботодавці зобов’язані проіндексувати зарплати

Держстат повідомив, що індекс інфляції за жовтень 2025 складає 100,9% . А отже, у листопаді індексувати зарплати повинні всі роботодавці, які востаннє підвищували зарплату до березня 2025, а ось вже у грудні доведеться індексувати зарплати тим хто підвищував зарплату до квітня 2025 року, адже з'явився новий індекс для індексації. Про це пише kadroland.

Індексація зарплат

До липня 2025 року роботодавцям не потрібно було індексувати зарплати, бо індекси інфляції були незначні.

Індекс інфляції за жовтень 2025 становив 100,9%. А це означає що у листопаді індекси для індексації зарплати не зміняться. Утім, якщо ви востаннє підвищували оклади до березня 2025 уникнути індексації не вдасться.

А у грудні 2025 доведеться індексувати зарплати навіть тим хто підвищував зарплату раніше квітня 2025 року (тобто у разі підвищення у березні), адже з'явився новий індекс для індексації

Показники для індексації зарплат за липень — жовтень 2025 залежно від базового місяця (тобто місяця у якому востаннє підвищували зарплату працівника).