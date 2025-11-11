Multi від Мінфін
11 листопада 2025, 12:59

Бразилія поширює фінансове регулювання на криптосектор

Бразилія розширила свою систему фінансового регулювання, включивши до неї криптовалютні платформи та постачальників послуг цифрових активів, що є значним кроком у нагляді країни за цифровими фінансовими ринками, що розвиваються. Про це пише Financefeeds.

Бразилія розширила свою систему фінансового регулювання, включивши до неї криптовалютні платформи та постачальників послуг цифрових активів, що є значним кроком у нагляді країни за цифровими фінансовими ринками, що розвиваються.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Нові правила

Центральний банк Бразилії запровадив нові правила, які вимагають від криптобірж, кастодіальних платформ, брокерських компаній та постачальників послуг стейблкоїнів реєструватися в центральному банку та отримувати від нього дозвіл, перш ніж продовжувати свою діяльність.

Ці правила спрямовані на посилення захисту споживачів, посилення контролю за відмиванням грошей та забезпечення стандартів дотримання вимог, що відповідають тим, що застосовуються до традиційних фінансових установ.

Оновлені заходи з'являються на тлі швидкого зростання використання цифрових активів у Бразилії та їх ширшого впровадження в роздрібному та інституційному секторах.

Центральний банк зазначив, що розширення регуляторних вимог підтримує цілісність ринку та фінансову стабільність, що відображає стратегію Бразилії щодо інтеграції інноваційних фінансових технологій у структуроване регуляторне середовище. Ці заходи мають набути чинності у лютому 2026 року після дев'ятимісячного періоду адаптації, призначеного для того, щоб надати компаніям час для виконання необхідних зобов'язань щодо дотримання нормативних вимог.

Класифікація стейблкоїнів та транскордонні транзакції

Одним із найважливіших положень нової регуляторної бази є класифікація стейблкоїнів, прив’язаних до фіатних валют.

Згідно з новими правилами, стейблкоїни, підкріплені фіатними валютами, будуть визнані інструментами, пов’язаними з операціями з іноземною валютою. Ця класифікація означає, що операції, що включають міжнародні перекази, грошові перекази та платежі на основі карток, що здійснюються через системи стейблкоїнів, підлягатимуть тому ж нагляду, що й звичайні операції з іноземною валютою.

Це коригування покликане забезпечити більшу прозорість транскордонних фінансових потоків та запобігти потенційному зловживанню цифровими активами для такої діяльності, як ухилення від сплати податків або незаконні фінансові перекази. Аналітики ринку зазначають, що ця зміна може вплинути на те, як глобальні криптовалютні компанії розробляють свої пропозиції продуктів для бразильських споживачів, особливо для платформ, що спеціалізуються на платіжних рішеннях на основі стейблкоїнів.

Наступні кроки для учасників ринку

Криптофірми, які зараз працюють у Бразилії, повинні будуть оцінити свої структури управління, системи відповідності та операційну прозорість, щоб відповідати новим вимогам. Компанії, які не прагнуть отримати дозвіл або не дотримуються правил відповідності, будуть зобов'язані перевести клієнтів та упорядковано згорнути послуги.

Зміна нормативних актів відповідає ширшій репутації Бразилії як лідера в модернізації фінансових технологій. Національна мережа платежів у режимі реального часу Pix отримала широке поширення та вплинула на реформи платіжних систем у всьому світі. Влада стверджує, що поширення регуляторної ясності на криптосектор допоможе сприяти інноваціям, одночасно створюючи безпечніше середовище для споживачів та інституційних учасників.

Що кажуть експерти

Думки галузі щодо впливу нових правил різняться. Деякі підприємства та спостерігачі фінансової галузі вважають, що ці правила підвищать довіру інвесторів та залучать більше інституційних структур, що потенційно прискорить зростання ринку. Інші застерігають, що менші біржі та фінтех-стартапи можуть зіткнутися з труднощами, пов'язаними з витратами на дотримання вимог та адміністративною складністю.

Очікується, що Центральний банк Бразилії опублікує додаткові операційні рекомендації та інструкції щодо дотримання вимог у найближчі місяці, оскільки учасники ринку готуються до перехідного періоду. Багато зацікавлених сторін галузі уважно стежать за змінами в регуляторних органах, розглядаючи цей крок як визначальний момент у розвитку економіки цифрових активів Бразилії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
