Курси валют: Долар та євро пішли вгору

У вівторок, 11 листопада, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та додав 4 копійки у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та додало 8 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 2 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,70−42,22 грн. Євро купують за 48,20 грн, а продають за 48,89 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,04−42,13, євро — 48,75−48,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,06−42,09 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,63−48,65 грн/євро.

