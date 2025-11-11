Реальна зарплата в Польщі є значно нижчою від середньої по країні

У травні цього року медіанна місячна зарплата в національній економіці становила 7 082 злотих. Це на 18,4% менше за середню місячну зарплату. Про це пише Inpoland.

Cкільки отримують поляки

Різниця між медіанною і середньою зарплатою у травні 2025 року становила 1596,90 злотих. Середня зарплата завжди більша за медіанну. Для розрахунку середньої зарплати беруться дані з тих підприємств та організацій, де є 9 і більше працівників.

У травні 2025 року медіанна зарплата становила 7 082,00 злотих, а середня по країні — 8 678,90 злотих.

Медіанна зарплата у 7 082 злотих означає, що у травні цього року половина працівників отримувала не більше цієї суми, тоді як інша половина отримувала не менше. У квітні медіанна місячна зарплата становила 7 262 злотих. Ця сума була на 20,6% нижчою за середню місячну зарплату (9 148,11 злотих на той час).

GUS зазначає, що медіанна зарплата різниться залежно від статі: для чоловіків — 7 299,68 злотих, для жінок — 6 897,36 злотих.

Беручи до уваги вік працівників, найвища медіанна зарплата була зафіксована у віковій групі 35−44 роки — 7 397,55 злотих, тоді як найнижча у віковій групі до 24 років — 5 731,00 злотих.

У свою чергу, за розміром суб'єктів господарювання, найвища медіанна зарплата була зафіксована у суб'єктів господарювання з кількістю працівників 1 000 і більше осіб — 8 279,38 злотих, а найнижча — у суб'єктів господарювання з кількістю працівників дев’ять або менше осіб — 4 666 злотих.

Реальна середня зарплата в Україні

Реальна середня заробітна плата в Україні є суттєво нижчою від тієї, яку оприлюднює Держстат.

Держстат веде статистичні спостереження підприємств, де працюють 10 і більше працівників. Тобто він не враховує заробітні плати на мікропідприємствах і ФОП, де працює не менше 1,5 млн працівників. А от якщо подивитися на дані Пенсійного фонду, то середня зарплата для обчислення пенсії у липні 2025 року становила 20 456 грн. Це на 6 000 грн менше, ніж розмір середньої зарплати, оприлюднений Держстатом — 26 499 грн. Отже, різниця становить приблизно 22%.

Найбільші зарплати зафіксовані в ІТ-галузі — понад 67 тис. грн. Для порівняння, у промисловості середня зарплата становить близько 29 тис. грн, а в будівництві — лише 22,7 тис. грн.