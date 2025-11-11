Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Валюта
11 листопада 2025, 9:08

Вартість оренди житла у Варшаві сягнула рекордних показників. Скільки коштує квартира

Вартість оренди житла у Варшаві сягнула рекордних показників — за даними Rankomat.pl і Rentier.io, середня ціна становить 75 злотих за квадратний метр, що на 2,9% більше, ніж кварталом раніше, пише Inpoland.

Вартість оренди житла у Варшаві сягнула рекордних показників — за даними Rankomat.pl і Rentier.io, середня ціна становить 75 злотих за квадратний метр, що на 2,9% більше, ніж кварталом раніше, пише Inpoland.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЯка вартість оренди житлаПольська столиця знову очолила рейтинг міст із найвищими ставками оренди в країні, випередивши Гданськ (66 злотих/м²) та Краків (64 злотих/м²).

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Яка вартість оренди житла

Польська столиця знову очолила рейтинг міст із найвищими ставками оренди в країні, випередивши Гданськ (66 злотих/м²) та Краків (64 злотих/м²).

Найбільше зростання спостерігається у сегменті малих квартир до 35 м² — у середньому на 4,3% за рік, що пов’язано з підвищеним попитом серед студентів та молодих спеціалістів. У той час великі квартири трохи подешевшали.

Читайте також: Європа рахує мільйони: де працює найбільше українських біженців

За словами президента Rentier.io Антона Бубеля, наприкінці року очікується стабілізація ринку після завершення академічного сезону.

Рівень витрат на оренду у Варшаві нині перевищує 40% середньої зарплати, що є одним із найвищих показників у ЄС.

Для порівняння, у Відні цей рівень становить 25%, у Берліні — 30%. Експерти радять орендарям страхувати житло: базова страховка коштує від 100 злотих на рік і може вберегти від значних збитків.

Що в Україні з орендою

За даними DIM.RIA у жовтні кількість пропозицій на ринку оренди зросла у більшості регіонів. Найпомітніша динаміка зафіксована у Волинській області (+60%). В окремих областях країни кількість оголошень впала: найістотніше — в Івано-Франківській (-19%) та Харківській (-18%) областях, а також у Києві (-18%).

У жовтні загальна ситуація з цінами на оренду залишилась фактично без змін: Закарпатська область продовжує лідирувати з цінником за однокімнатну квартиру — 20,5 тис. грн. Другу позицію за рівнем цін ділять Київ, Львівська та Волинська області — тут середня вартість оренди складає 15 тис. грн.

Найдешевше житло можна орендувати у Харківській області: за однокімнатну квартиру в середньому коштує 4,5 тис. грн. Якщо розглядати Київ детальніше: найдорожча оренда в Печерському районі — 25 тис. грн, найдешевша у Деснянському — 10 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Інтерес до оренди в жовтні продовжує знижуватись по всій країні. Найбільше падіння зафіксовано у Львівській (-36%), Полтавській (-34%), Чернігівській (-33%) та Чернівецькій (-32%) областях.

Інвестуйте у різні активи: земля, житло, комерційна нерухомість — все є на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
