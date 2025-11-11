Вартість оренди житла у Варшаві сягнула рекордних показників. Скільки коштує квартира

Вартість оренди житла у Варшаві сягнула рекордних показників — за даними Rankomat.pl і Rentier.io, середня ціна становить 75 злотих за квадратний метр, що на 2,9% більше, ніж кварталом раніше, пише Inpoland.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Яка вартість оренди житла

Польська столиця знову очолила рейтинг міст із найвищими ставками оренди в країні, випередивши Гданськ (66 злотих/м²) та Краків (64 злотих/м²).

Найбільше зростання спостерігається у сегменті малих квартир до 35 м² — у середньому на 4,3% за рік, що пов’язано з підвищеним попитом серед студентів та молодих спеціалістів. У той час великі квартири трохи подешевшали.

Читайте також: Європа рахує мільйони: де працює найбільше українських біженців

За словами президента Rentier.io Антона Бубеля, наприкінці року очікується стабілізація ринку після завершення академічного сезону.

Рівень витрат на оренду у Варшаві нині перевищує 40% середньої зарплати, що є одним із найвищих показників у ЄС.

Для порівняння, у Відні цей рівень становить 25%, у Берліні — 30%. Експерти радять орендарям страхувати житло: базова страховка коштує від 100 злотих на рік і може вберегти від значних збитків.

Що в Україні з орендою

За даними DIM.RIA у жовтні кількість пропозицій на ринку оренди зросла у більшості регіонів. Найпомітніша динаміка зафіксована у Волинській області (+60%). В окремих областях країни кількість оголошень впала: найістотніше — в Івано-Франківській (-19%) та Харківській (-18%) областях, а також у Києві (-18%).

У жовтні загальна ситуація з цінами на оренду залишилась фактично без змін: Закарпатська область продовжує лідирувати з цінником за однокімнатну квартиру — 20,5 тис. грн. Другу позицію за рівнем цін ділять Київ, Львівська та Волинська області — тут середня вартість оренди складає 15 тис. грн.

Найдешевше житло можна орендувати у Харківській області: за однокімнатну квартиру в середньому коштує 4,5 тис. грн. Якщо розглядати Київ детальніше: найдорожча оренда в Печерському районі — 25 тис. грн, найдешевша у Деснянському — 10 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Інтерес до оренди в жовтні продовжує знижуватись по всій країні. Найбільше падіння зафіксовано у Львівській (-36%), Полтавській (-34%), Чернігівській (-33%) та Чернівецькій (-32%) областях.