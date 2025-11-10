Курси долара та євро зросли у понеділок, 10 листопада, на українському міжбанку. Про це свідчать дані торгів.
10 листопада 2025, 17:23
Курси валют: Долар США та євро «підскочили» на українському міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 10 листопада
|
Закриття 10 листопада
|
Зміни
|
41,80/41,84
|
42,06/42,09
|
26/25
|
48,36/48,38
|
48,64/48,67
|
28/29
Офіційний курс: долар — 41,96 грн, євро — 48,54 грн.
Середній курс у банках: 41,70−42,18 грн/долар, 48,30−48,81 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,02−42,10, євро — 48,70−48,87 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 28 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі