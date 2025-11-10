Європа рахує мільйони: де працює найбільше українських біженців

Серед європейських країн, які прийняли українських біженців, спостерігається значний розрив у рівнях працевлаштування — від 78% до 17%. Найвищий показник зафіксовано в Польщі, де роботу мають майже чотири з п’яти українців працездатного віку. Про це пише Inpoland.

Де найбільше працевлаштованих

Згідно з дослідженням, Польща посідає перше місце з рівнем зайнятості 78%. За нею йдуть Литва (72%) та Велика Британія (69%). Високі показники також демонструють Швеція (66%), Чехія (63%) та Данія (62%).

У десятку країн із найвищою часткою працевлаштованих українців увійшли також США, Естонія, Нідерланди та Франція, де цей показник становить від 42% до 61%.

Де низький рівень зайнятості

Водночас у низці країн рівень зайнятості українців залишається невисоким. В Іспанії працевлаштовано лише 17% українських біженців, у Норвегії — 31%, а в Латвії — 33%.

Що кажуть аналітики

Аналітики пояснюють ці відмінності різною структурою ринку праці, мовними бар'єрами та відмінностями у політиці соціальної підтримки біженців.

Високий рівень працевлаштування пов’язують із географічною близькістю, мовною подібністю та активною державною політикою підтримки трудової адаптації переселенців.

Ринок праці Польщі

Раніше «Мінфін» писав, що польський ринок праці у 2025 році розвивається нерівномірно. Логістика, оборона, харчове виробництво та HoReCa — стабільні драйвери попиту на працівників. Водночас машинобудування, торгівля та будівництво залишаються під тиском слабкого попиту та обережності інвесторів.