Серед європейських країн, які прийняли українських біженців, спостерігається значний розрив у рівнях працевлаштування — від 78% до 17%. Найвищий показник зафіксовано в Польщі, де роботу мають майже чотири з п’яти українців працездатного віку. Про це пише Inpoland.
Європа рахує мільйони: де працює найбільше українських біженців
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Де найбільше працевлаштованих
Згідно з дослідженням, Польща посідає перше місце з рівнем зайнятості 78%. За нею йдуть Литва (72%) та Велика Британія (69%). Високі показники також демонструють Швеція (66%), Чехія (63%) та Данія (62%).
У десятку країн із найвищою часткою працевлаштованих українців увійшли також США, Естонія, Нідерланди та Франція, де цей показник становить від 42% до 61%.
Читайте також: Більше половини українських біженців у Німеччині працевлаштовано — дослідження
Де низький рівень зайнятості
Водночас у низці країн рівень зайнятості українців залишається невисоким. В Іспанії працевлаштовано лише 17% українських біженців, у Норвегії — 31%, а в Латвії — 33%.
Що кажуть аналітики
Аналітики пояснюють ці відмінності різною структурою ринку праці, мовними бар'єрами та відмінностями у політиці соціальної підтримки біженців.
Високий рівень працевлаштування пов’язують із географічною близькістю, мовною подібністю та активною державною політикою підтримки трудової адаптації переселенців.
Читайте також: Хто тримає польський ринок праці «на плаву» — дослідження
Ринок праці Польщі
Раніше «Мінфін» писав, що польський ринок праці у 2025 році розвивається нерівномірно. Логістика, оборона, харчове виробництво та HoReCa — стабільні драйвери попиту на працівників. Водночас машинобудування, торгівля та будівництво залишаються під тиском слабкого попиту та обережності інвесторів.
Коментарі