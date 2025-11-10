Bitunix розміщує токен Momentum (MMT) після успішного TGE

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 листопада 2025, 14:50

Bitunix розміщує токен Momentum (MMT) після успішного TGE

У той час як багато хто очікував «Uptober» — як прийнято говорити в криптопросторі — біткойн і альткойни не показали очікуваного впевненого зростання. Вже на початку листопада BTC розвернувся вниз і опустився трохи нижче рівня в $100,000, протестувавши 50-денну ковзну середню, що посилило тривожність серед інвесторів.

У той час як багато хто очікував «Uptober» — як прийнято говорити в криптопросторі — біткойн і альткойни не показали очікуваного впевненого зростання.

Аналітики розділилися в думках: одні вважають, що ринок готовий до нового імпульсу і оновлення максимумів, інші очікують продовження зниження. Історично пробиття ціни нижче 50-денної ковзної середньої часто означало початок затяжного ведмежого тренду, в той час як консолідація в цій зоні нерідко ставала основою для подальшого розвороту вгору — і зараз якраз спостерігається така консолідація.

На тлі цих ринкових коливань і зростаючої інституційної залученості продовжують з'являтися нові проекти з різних сегментів криптоіндустрії. Одним з тих, що нещодавно привернули увагу, став Momentum — DeFi-хаб на блокчейні Sui, що пропонує широкий набір послуг, включаючи управління активами, стейкінг, торгівлю та багато іншого.

Біржа Bitunix розмістила токен MMT на спотовому та ф'ючерсному ринках 4 листопада.

Що таке Momentum (MMT)?

Momentum (MMT) — це новий проєкт у сфері децентралізованих фінансів (DeFi), побудований на блокчейні Sui, який офіційно запустив свій токен в рамках очікуваного Token Generation Event (TGE) 4 листопада 2025 року.

Платформа об'єднує такі DeFi-сервіси, як трейдинг, стейкінг і фармінг прибутковості, проте її ключова цінність полягає в токені MMT. MMT служить одночасно токеном управління і винагороди. Власники MMT можуть блокувати свої токени, отримуючи veMMT, який дає їм право голосу, підвищені винагороди та ранній доступ до ексклюзивних можливостей отримання прибутковості. Така модель стимулює довгострокову участь і сприяє децентралізації управління платформою.

Після TGE токен MMT швидко привернув увагу інвесторів завдяки лістингам на великих біржах, включаючи Bitunix. Згідно з даними CoinMarketCap, ціна токена спочатку різко зросла і досягла історичного максимуму в $4,16, після чого почалася корекція.

Незважаючи на волатильність, сильна підтримка інвесторів, оперативні лістинги на біржах і розширення інтеграції в DeFi зробили MMT одним з найбільш обговорюваних нових токенів екосистеми Sui, навколо якого формується активна спільнота, орієнтована на управління та участь у розвитку проекту.

Де купити Momentum (MMT)?

MMT можна придбати на спотовому ринку біржі Bitunix, де цей токен був доступний для торгівлі 4 листопада.

📣 $MMT @MMTFinance Trading is now available on Bitunix!

🚀 Spot Trading https://t.co/pqcwpdBHLd

🔥 Futures Trading https://t.co/kNVxuae8ZY

ℹ️ More Details https://t.co/EVZidyy6zO pic.twitter.com/w6EklXfiRF

— Bitunix (@BitunixOfficial) November 4, 2025

Bitunix — найшвидше зростаюча криптобіржа в світі, і MMT став одним з понад 1000 активів, доступних на платформі.
Крім того, Bitunix відома високим рівнем безпеки та прозорості, а також інноваційним і функціональним підходом у розвитку торгових інструментів.

Як купити Momentum (MMT) на Bitunix?

MMT можна купити на Bitunix, просто виконавши кроки нижче.

  1. Створіть обліковий запис

Створіть обліковий запис на сайті або в мобільному додатку Bitunix, використовуючи свою адресу електронної пошти, потім придумайте унікальний і надійний пароль і пройдіть всі етапи верифікації.

  1. Поповніть USDT

Відкрийте свій рахунок на Bitunix і виберіть «Депозит», потім виберіть USDT. Bitunix згенерує для вас адресу поповнення і покаже, які мережі доступні (ERC-20, TRC-20 або інші мережі, що підтримуються біржею). Важливо:

  • Виберіть відповідну мережу, яку Bitunix приймає для даного депозиту. Відправлення в неправильну мережу може призвести до безповоротної втрати коштів.

  • Скопіюйте адресу точно, за можливості використовуйте сканування QR-коду, і надішліть кошти зі свого зовнішнього гаманця або іншої біржі. Завжди спочатку надсилайте невелику тестову суму, щоб переконатися, що кошти доходять коректно.

  1. Знайдіть торгову пару MMT

Перейдіть до розділу спотової торгівлі та виконайте пошук MMT або Momentum. Виберіть торгову пару MMT/USDT.

  1. Виберіть тип ордера

Market Order: купує відразу за найкращою доступною ціною. Цей тип ордера підходить, якщо трейдеру важлива швидка угода.

Limit Order: дозволяє вказати точну ціну, за якою ви хочете купити. Ордер буде виконаний тільки в тому випадку, якщо ринок досягне вказаної ціни.

  1. Купити MMT

Введіть суму USDT, яку ви хочете витратити, або кількість MMT, яку ви хочете купити, потім підтвердіть ордер. Після його виконання перевірте свій спотовий рахунок Bitunix — куплені MMT з'являться там.

Джерело: Мінфін
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами