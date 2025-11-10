Bitunix розміщує токен Momentum (MMT) після успішного TGE

У той час як багато хто очікував «Uptober» — як прийнято говорити в криптопросторі — біткойн і альткойни не показали очікуваного впевненого зростання. Вже на початку листопада BTC розвернувся вниз і опустився трохи нижче рівня в $100,000, протестувавши 50-денну ковзну середню, що посилило тривожність серед інвесторів.
Аналітики розділилися в думках: одні вважають, що ринок готовий до нового імпульсу і оновлення максимумів, інші очікують продовження зниження. Історично пробиття ціни нижче 50-денної ковзної середньої часто означало початок затяжного ведмежого тренду, в той час як консолідація в цій зоні нерідко ставала основою для подальшого розвороту вгору — і зараз якраз спостерігається така консолідація.
На тлі цих ринкових коливань і зростаючої інституційної залученості продовжують з'являтися нові проекти з різних сегментів криптоіндустрії. Одним з тих, що нещодавно привернули увагу, став Momentum — DeFi-хаб на блокчейні Sui, що пропонує широкий набір послуг, включаючи управління активами, стейкінг, торгівлю та багато іншого.
Що таке Momentum (MMT)?
Momentum (MMT) — це новий проєкт у сфері децентралізованих фінансів (DeFi), побудований на блокчейні Sui, який офіційно запустив свій токен в рамках очікуваного Token Generation Event (TGE) 4 листопада 2025 року.
Платформа об'єднує такі DeFi-сервіси, як трейдинг, стейкінг і фармінг прибутковості, проте її ключова цінність полягає в токені MMT. MMT служить одночасно токеном управління і винагороди. Власники MMT можуть блокувати свої токени, отримуючи veMMT, який дає їм право голосу, підвищені винагороди та ранній доступ до ексклюзивних можливостей отримання прибутковості. Така модель стимулює довгострокову участь і сприяє децентралізації управління платформою.
Після TGE токен MMT швидко привернув увагу інвесторів завдяки лістингам на великих біржах, включаючи Bitunix. Згідно з даними CoinMarketCap, ціна токена спочатку різко зросла і досягла історичного максимуму в $4,16, після чого почалася корекція.
Незважаючи на волатильність, сильна підтримка інвесторів, оперативні лістинги на біржах і розширення інтеграції в DeFi зробили MMT одним з найбільш обговорюваних нових токенів екосистеми Sui, навколо якого формується активна спільнота, орієнтована на управління та участь у розвитку проекту.
Де купити Momentum (MMT)?
MMT можна придбати на спотовому ринку біржі Bitunix, де цей токен був доступний для торгівлі 4 листопада.
Bitunix — найшвидше зростаюча криптобіржа в світі, і MMT став одним з понад 1000 активів, доступних на платформі.
Крім того, Bitunix відома високим рівнем безпеки та прозорості, а також інноваційним і функціональним підходом у розвитку торгових інструментів.
Як купити Momentum (MMT) на Bitunix?
MMT можна купити на Bitunix, просто виконавши кроки нижче.
Створіть обліковий запис
Створіть обліковий запис на сайті або в мобільному додатку Bitunix, використовуючи свою адресу електронної пошти, потім придумайте унікальний і надійний пароль і пройдіть всі етапи верифікації.
Поповніть USDT
Відкрийте свій рахунок на Bitunix і виберіть «Депозит», потім виберіть USDT. Bitunix згенерує для вас адресу поповнення і покаже, які мережі доступні (ERC-20, TRC-20 або інші мережі, що підтримуються біржею). Важливо:
Виберіть відповідну мережу, яку Bitunix приймає для даного депозиту. Відправлення в неправильну мережу може призвести до безповоротної втрати коштів.
Скопіюйте адресу точно, за можливості використовуйте сканування QR-коду, і надішліть кошти зі свого зовнішнього гаманця або іншої біржі. Завжди спочатку надсилайте невелику тестову суму, щоб переконатися, що кошти доходять коректно.
Знайдіть торгову пару MMT
Перейдіть до розділу спотової торгівлі та виконайте пошук MMT або Momentum. Виберіть торгову пару MMT/USDT.
Виберіть тип ордера
Market Order: купує відразу за найкращою доступною ціною. Цей тип ордера підходить, якщо трейдеру важлива швидка угода.
Limit Order: дозволяє вказати точну ціну, за якою ви хочете купити. Ордер буде виконаний тільки в тому випадку, якщо ринок досягне вказаної ціни.
Купити MMT
Введіть суму USDT, яку ви хочете витратити, або кількість MMT, яку ви хочете купити, потім підтвердіть ордер. Після його виконання перевірте свій спотовий рахунок Bitunix — куплені MMT з'являться там.