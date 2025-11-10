В Іспанії затримали крипто-гуру Ромільйо за створення криптопіраміди на $300 млн

Іспанська поліція затримала впливового криптовалютного діяча Альваро Ромільйо, творця Madeira Invest Club (MIC), за підозрою у фінансовій піраміді на суму 300 мільйонів доларів , в якій були ошукані сотні інвесторів. Про це пише Сryptopolitan.

На чому попався гуру

Суддя Національного суду Хосе Луїс Калама виніс ухвалу про його арешт без права внесення застави після виявлення секретного рахунку в Сінгапурі з 29 мільйонами євро (33,5 мільйона доларів), пов'язаного з цією схемою.

За даними національного інформаційного агентства Cadena SER, Ромільйо був затриманий у четвер, оскільки прокуратура побоювалася його втечі з країни. Суддя Хосе Луїс Калама заявив, що Ромільйо може бути засуджений до дев'яти років позбавлення волі, а якщо буде визнано, що шахрайство є масовим злочином, то і до 18 років.

Обман інвесторів на мільйони

Наприкінці 2024 року іспанська влада розпочала розслідування щодо MIC, і в жовтні того ж року надійшло три скарги. Центральний оперативний підрозділ Громадянської гвардії Іспанії (UCO) вважає, що MIC Ромільо, ймовірно, керував фінансовою пірамідою, в результаті якої 3000 осіб отримали шахрайські кошти на суму 260 мільйонів євро (близько 300 мільйонів доларів США).

За даними іспанської юридичної фірми Zaballos Abogados, протягом останнього року Ромільо сприяв правоохоронним органам, беручи участь у судових засіданнях. Він також допомагав владі повертати активи, включаючи дорогі автомобілі.

Компанія Zalaballos Abogados повідомила, що Національна поліція та прокуратура Національного суду конфіскували загалом двадцять чотири автомобілі класу люкс, зареєстрованих на одну з компаній.

Влада конфіскувала ще три автомобілі класу люкс, зареєстрованих на іншу компанію, що входить до мережі MIC. Кожний автомобіль можна було ідентифікувати dent номеру шасі та знаку реєстрації.

Іспанська юридична фірма заявила, що серед транспортних засобів були Mercedes-Benz S650 Maybach, Ferrari Testarossa, Ferrari 430 Scuderia, Ferrari 365 GTC4, Ferrari F131, декілька Jaguar, численні Porsche, BMW, Ford Mustang та інші автомобілі.

MIC вимагала внесення депозитів (мінімум 2000 євро на інвестора) із гарантованим викупом акцій та фіксованою прибутковістю, яка була дуже високою, близько 20% річних.

У п'ятницю під час свого виступу в суді Ромільо заявив, що він планує відшкодувати інвесторам збитки і навіть надіслав гроші назад 2700 сторонам; однак він зробив це cash і заявив, що у нього немає способу відзвітувати за ці платежі.