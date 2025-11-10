В Україні до кінця року подорожчає автоцивілка. Експерт розповів на скільки

Наступне помітне коригування ціни ОСЦПВ в Україні відбудеться, коли страхові компанії отримають більше статистики по виплатах за полісами, укладеними після 01.01.2025 року. Тобто орієнтовно наприкінці 2025 — на початку 2026 року. Прогнозоване зростання — в межах 10−20%. Про це «Мінфіну» розповів генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес» Вячеслав Черняховський.

Як зросте ціна

«Чи буде ціна зростати? Так, буде. Як у гривні, так і в євро. Але вона не буде зростати темпами як у 2025 році (+110%)», — зазначив експерт.

За його словами, якщо ж порівнювати гіпотетично польські 126 євро з урахуванням різниці у середньому збитку та скоригувавши на наші вищі витрати на ведення справи, то середня премія в Україні може піднятися максимум до 70−75 євро.

«Це все ще удвічі менше, ніж у Польщі та Угорщині, втричі менше, ніж в Болгарії та майже вп’ятеро менше, ніж у Латвії. Тому автовласникам поки що не варто лякатися „європейських“ цін на ОСЦПВ. Для цього просто відсутнє відповідне підґрунтя: ні наша частота ДТП (у 1,5 рази нижча за польську), ні середній збиток не дають підстав для такого зростання», — пише експерт.

Черняховський зазначив, що не зважаючи на найменшу в Європі ціну на ОСЦПВ в Україні, попри складнощі війни, дефіциту робочої сили та зростання цін на СТО, українські страхові компанії за 9 міс. 2025 року вже здійснили більше 108,2 тис. виплат.

Крім того діджиталізація в цьому страхуванні знаходиться на найвищому рівні — страховики повністю перейшли на електронний поліс.

Підвищилась простота та швидкість виплат — 45% від всіх випадків врегульовуються без виклику поліції і, відповідно, без штрафів та заторів на дорогах завдяки активному використанню учасниками ДТП європротоколу, кількість скарг на страхові компанії — мінімальна (всього 0,3%).