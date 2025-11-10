Ціни на «автоцивілку» у 2025 р зросли удвічі: коли вони стануть як в Польщі

Після підвищення вартості полісів ОСЦПВ з початку 2025 року більш ніж удвічі, українські водії все частіше цікавляться: а скільки коштує автоцивілка в сусідній Польщі чи інших країнах Східної Європи? І чи не доженемо ми їх найближчим часом? Про те, як може змінитися вартість автоцивілки розбирався генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес» Вячеслав Черняховський.

Україна vs Польща: хто платить більше?

Почнемо з найближчого сусіда — Польщі. Саме на неї найчастіше орієнтуються, коли йдеться про порівняння. І от що ми бачимо за підсумками 2024 рік.

У Польщі застраховано понад 29,7 мільйона автотранспортних засобів — майже у 3,7 рази більше, ніж в Україні (8,1 млн). Середня вартість поліса ОСЦПВ у поляків становила 126 євро. Здається багато? А тепер подивимося, що поляки отримують від страхових компаній за ці гроші.

Протягом 2024 року польські страховики врегулювали близько 1,1 мільйона страхових випадків з ОСЦПВ (з них 71 тисяча — за кордоном, на суму понад 400 мільйонів євро). Для порівняння, в Україні було врегульовано 142,1 тисячі випадків за внутрішнім ОСЦПВ та 14,2 тисячі за «Зеленою карткою».

Частота страхових випадків у Польщі становить 3,7% проти наших 1,75%. Це означає, що кожен 27-й польський водій протягом року потрапляє в ДТП, де потрібна виплата страховика. В Україні — кожен 57-й.

Але найцікавіше — розмір середньої виплати. У Польщі він сягає 2,6 тисячі євро, тоді як в Україні (за новими договорами, укладеними вже у 2025 року) становить 1,3−1,5 тисячі євро — майже вдвічі менше.

Загалом страхові виплати в Польщі сягнули 2,8 мільярда євро. В Україні ж, за прогнозами, виплати по полісах 2025 року складуть 210−225 мільйонів євро після завершення врегулювання всіх випадків за договорами, що були укладені в 2025 р.

І ще один важливий показник — коефіцієнт збитковості. У Польщі він найвищий серед країн Східної та Центральної Європи (СЦЄ) — 68,4% (при середньому показнику по регіону СЦЄ 47%). Це означає, що з кожних 100 євро премії польські страховики виплачують постраждалим у вигляді виплат 68,4 євро (ця цифра не враховує витрат на збут, на процедури врегулювання, забезпечення діяльності компанії, зарплат, податків тощо).

Угорщина: дорого, але стабільно

Тепер подивимося на Угорщину. Ситуація там дещо інша, але теж показова.

Угорці застрахували 4,14 мільйона автомобілів. Середня вартість поліса ОСЦПВ у 2024 році становила 147 євро — навіть дорожче, ніж у Польщі.

За рік було врегульовано близько 165 тисяч страхових випадків. Частота випадків становить 4% — найвища серед країн, що ми розглядаємо. Середня виплата склала 2,4 тисячі євро.

Загальна сума виплат за ОСЦПВ сягнула 398 мільйонів євро. Коефіцієнт збитковості — 47%, що є середнім показником для регіону СЦЄ.

Цікаво, що в Угорщині спостерігається тенденція до старіння автопарку (середній вік авто — 16,1 року), що впливає на структуру страхування. Лише невелика частина власників купує каско, тому ОСЦПВ залишається основним видом автострахування, що дуже схоже на Україну, де по каско застраховано всього 6,5% авто.

Латвія: невеликий, але ефективний ринок

Латвія — це зовсім інший масштаб. Всього 1,05 мільйона застрахованих автомобілів, але з цікавими показниками.

Середня вартість поліса ОСЦПВ у 2024 році становила 335 євро — одна з найвищих у регіоні! При цьому було врегульовано 34,6 тисячі випадків. Це пов’язано з досить високою частотою ДТП — близько 3,3%, середня виплата — 1,7 тисячі євро. Загальна сума виплат склала 212 мільйонів євро, що вдвічі більше за виплати в Україні.

Коефіцієнт збитковості в Латвії — 60%, що вище середнього по регіону. Це пояснюється високою вартістю ремонтів та запчастин у країнах Балтії.

Зазначимо, що латвійські страховики активно борються з шахрайством, особливо з інсценованими ДТП.

Болгарія: стабільність по-балканські

Болгарський ринок ОСЦПВ — один з найбільших на Балканах. Застраховано 3,12 мільйона автомобілів.

Середня вартість поліса ОСЦПВ у 2024 році — 265 євро. Здається багато? Але варто врахувати структуру виплат.

За рік було врегульовано 120 тисяч випадків, майже порівняно за кількістю із Україною, хоча автопарк у 2,5 рази менший. Частота настання страхових випадків — 3,9%. Середня виплата становить 3,8 тисячі євро — найвища серед розглянутих країн!

Загальна сума виплат сягнула 458 мільйонів євро. Коефіцієнт збитковості — 55%.

Болгарія також як і Україна має досить старий автопарк (середній вік — 17,5 років), але при цьому високі виплати на ремонт. Зважаючи, що запчастини в Болгарії на європейські авто не обкладаються ПДВ, то різниця з українськими цінами на ремонт виглядає ще більшою.

Румунія: проблемний сусід

Застраховано 7,6 мільйона автомобілів — кількість автомобілів майже наближена до цього показника в Україні. Середня вартість поліса ОСЦПВ у 2024 році становила 256 євро.

Але найцікавіше — це кількість страхових випадків. За рік було врегульовано 426 тисяч страхових справ! Частота випадків — аж 5,6%, найгірший показник у регіоні СЦЄ. Це означає, що кожен 18-й румунський водій щороку потрапляє в ДТП.

Середня виплата — 2,2 тисячі євро (вища, ніж в Україні, але нижча, ніж у Болгарії). Загальна сума виплат сягнула 944 мільйони євро.

Коефіцієнт збитковості в Румунії експерти оцінюють на рівні 47,1%.

Чехія: зразок стабільності

Чехія традиційно вважається одним з найстабільніших страхових ринків регіону. Застраховано 8,94 мільйона автомобілів.

Середня вартість поліса ОСЦПВ у 2024 році — 163 євро. За рік було врегульовано 357,5 тисячі випадків.

Частота випадків — 4%, середня виплата — 2 тисячі євро. Загальна сума виплат склала 721 мільйон євро.

Унікальність Чехії в тому, що там один з найнижчих коефіцієнтів збитковості — 49,7%. Чеські компанії вважають за важливе професійне управління ризиками та ефективну боротьбу з шахрайством.

Цікаво, що в Чехії, на відміну від інших країн, коефіцієнт збитковості навіть злегка знизився порівняно з попереднім роком (-1,66%).

Чи загрожують Україні «європейські» ціни?

Тепер, коли ми бачимо картину у порівнянні із основними країнами-сусідами України, можна дати обґрунтовану відповідь на головне питання: чи доженемо ми найближчим часом ціни сусідів на ОСЦПВ?

Коротка відповідь: ні, не доженемо. Чому? Давайте порахуємо. По-перше, частота страхових випадків в Україні була всього 1,8% і хоча в цьому році вона може досягти показника у 2%, все одно значно нижча, ніж у всіх розглянутих країнах. Навіть якщо вона протягом кількох років трохи зросте, немає підстав очікувати, що досягне навіть рівня 2,5%, не кажучи вже про румунські 5,6% чи угорські 4%.

Найнижчий рівень автомобілізації в Європі (кількість авто на 100 тис. населення) та майже половина автотранспорту, що переважно експлуатується не у великих містах з їх щільним трафіком, будуть поки тримати цей показник в Україні на помірно низькому рівні.

По-друге, середній збиток в Україні (1,3−1,5 тисячі євро за договорами, укладеними вже за новими умовами закону з січня 2025 р.) майже вдвічі менший за польський. Це пов’язано з нижчою вартістю ремонтів, дешевшими запчастинами та іншою структурою витрат.

По-третє, наш автопарк старіший і дешевший. Середній вік авто в Україні — 22 роки проти 12 років у ЄС. Відповідно, вартість ремонту цих автомобілів об'єктивно нижча, особливо зважаючи на можливість використовувати у ремонті більш дешеві ліцензійні, а не оригінальні запчастини для негарантійних авто.

Ціновий прогноз на найближчі роки

Чи буде ціна зростати? Так, буде. Як у гривні, так і в євро. Але вона не буде зростати темпами як у 2025 році (+110%). Наступне помітне коригування ціни ОСЦПВ в Україні відбудеться, коли страхові компанії отримають більше статистики по виплатах за полісами, укладеними після 01.01.2025 року. Тобто орієнтовно наприкінці 2025 — на початку 2026 року. Прогнозоване зростання — в межах 10−20%.

Якщо ж порівнювати гіпотетично польські 126 євро з урахуванням різниці у середньому збитку та скоригувавши на наші вищі витрати на ведення справи, то середня премія в Україні може піднятися максимум до 70−75 євро.

Це все ще удвічі менше, ніж у Польщі та Угорщині, втричі менше, ніж в Болгарії та майже вп’ятеро менше, ніж у Латвії.

Тому автовласникам поки що не варто лякатися «європейських» цін на ОСЦПВ. Для цього просто відсутнє відповідне підґрунтя: ні наша частота ДТП (у 1,5 рази нижча за польську), ні середній збиток не дають підстав для такого зростання.

Не зважаючи на найменшу в Європі ціну на ОСЦПВ в Україні, попри складнощі війни, дефіциту робочої сили та зростання цін на СТО, українські страхові компанії за 9 міс. 2025 року вже здійснили більше 108,2 тис. виплат. Крім того діджиталізація в цьому страхуванні знаходиться на найвищому рівні — страховики повністю перейшли на електронний поліс.

Підвищилась простота та швидкість виплат — 45% від всіх випадків врегульовуються без виклику поліції і, відповідно, без штрафів та заторів на дорогах завдяки активному використанню учасниками ДТП європротоколу, кількість скарг на страхові компанії — мінімальна (всього 0,3%).