18 травня 2026, 11:18

Скільки коштує життя в топ-5 найкращих країнах ЄС у 2026 році

Видання Rankingroyals склало рейтинг провідних країн ЄС за якістю життя у 2026 році та підрахувало реальні щомісячні витрати для однієї людини й сім'ї. Розбираємо п'ятірку лідерів, пише Visitukraine.today.

Швейцарія: $3 186 на місяць — ціна за першокласне життя

Швейцарія очолює рейтинг і залишається еталоном якості життя в Європі. Країна пропонує стабільну політику, потужну економіку, бездоганну інфраструктуру та природу, яка буквально під боком: кожне велике місто оточене пішохідними маршрутами, лижними трасами та озерами — і для місцевих жителів це звична повсякденність, а не туристична принада.

Медична система працює швидко: запис до лікаря без тяганини та зайвих документів. Пряма демократія дозволяє громадянам голосувати за закони кілька разів на рік. Робочий тиждень — 42 години, відпустка — від 4 до 6 тижнів щороку, і вчасний вихід з роботи вважається нормою, а не вийнятком.

Щомісячні витрати (1 особа, включно з орендою):

  • Загалом: 3 000−3 500 швейцарських франків ($3 186−3 720);
  • Житло в Цюриху/Женеві: 1 500−2 000 франків ($1 600−2 100) за однокімнатну квартиру в центрі; 1 000−1 400 франків ($1 060−1 480) у менших містах;
  • Обов'язкове медичне страхування: 300−500 франків ($320−530) щомісяця — обов'язкове за законом без винятків, річна франшиза 300−2 500 франків;
  • Продукти: 600−900 франків ($640−960);
  • Харчування поза домом: 25−35 франків ($27−37) за звичайну страву; 50−75 франків ($53−80) у ресторані середнього рівня;
  • Громадський транспорт: місячний проїзний 70−85 франків ($74−90);
  • Кава в кафе: 4−5 франків ($4,25−5,30) за еспресо.

Данія: $2 320 на місяць — щастя як стиль життя

Данія стабільно входить до трійки найщасливіших країн світу — і це не випадково. Тут діє універсальна медична допомога, безкоштовна освіта від дитячого садка до докторантури та субсидований догляд за дітьми, який для сімей з низьким доходом часто взагалі не коштує нічого.

Культурна філософія hygge — незрима, але відчутна: це затишне задоволення, єдність і спокій, що пронизують щоденне життя та стають психологічним фундаментом добробуту.

Щомісячний бюджет:

  • Одна особа: 2 140 євро / 15 500 датських крон ($2 320), включно з орендою;
  • Сім'я з чотирьох осіб: 5 855 євро / 43 000 датських крон ($6 350), включно з орендою;
  • Середня зарплата: 50 000 датських крон ($6 900 на місяць) — на 271% більше, ніж витрати самотньої людини.

Ліхтенштейн: $2 491 на місяць — альпійська ексклюзивність на 160 км²

Крихітна країна між Швейцарією та Австрією площею всього 160 квадратних кілометрів дивує не розмірами, а якістю. 38 000 жителів — і справжнє відчуття спільноти, де рівень бідності прагне до нуля, а правлячий принц щороку запрошує все населення країни на свято в замку.

Ліхтенштейн поєднує швейцарську ефективність з австрійським шармом — і водночас залишається одним із найдорожчих місць для проживання в Європі.

Щомісячний бюджет:

  • Загалом: $2 491−2 800 (CHF 2 350−2 650);
  • Житло: 1 500−2 500 франків ($1 600−2 650) за однокімнатну квартиру;
  • Витрати в порівнянні з Європою: на 56% вище середнього по Франції;
  • Харчування: 800−1 200 франків ($850−1 280) щомісяця;
  • Охорона здоров'я: 250−450 франків ($265−475) — обов'язкова система за швейцарським зразком;
  • Транспорт: громадського транспорту практично немає — автомобіль обов'язковий; бензин 1,60−1,80 франків/літр;
  • Середня зарплата: від 7 000 франків ($7 425), фахівці — 10 000−15 000 франків ($10 600−15 900).

Ірландія: $3 145−3 795 на місяць — технологічний хаб з кризою доступного житла

Ірландія — єдина англомовна країна в ЄС і де-факто європейська штаб-квартира Apple, Google, Facebook, Microsoft, LinkedIn, Twitter та Amazon. Це відкриває виняткові кар'єрні можливості, особливо в технологіях, фінансах та фармацевтиці.

Водночас хронічний дефіцит житла та стрімке зростання орендної плати створюють кризу доступності — і вона б'є як по початківцях, так і по фахівцях із шестизначними доходами. Щомісячний бюджет (Дублін): €2 900−3 500 ($3 145−3 795), включно з орендою.

Оренда житла по містах:

  • Дублін (1 спальня): €2 540 ($2 755) — зростання на 5,8% за рік;
  • Корк: €2 213 ($2 400) — зростання на 13,6%;
  • Лімерик: €2 405 ($2 610) — найстрімкіше зростання в країні: +20,4%;
  • Голуей: €1 200−1 470 ($1 300−1 595);
  • Сільська місцевість: середня оренда €1 645 ($1 785);
  • Купівля житла в Дубліні: середня ціна €700 000 ($759 000).

Люксембург: $4 680 на місяць — найбагатша країна Європи на душу населення

Люксембург — найбагатша країна континенту за ВВП на душу населення та одна з найменших за площею. Середньовічні фортеці тут сусідять із фінансовими вежами, а 48% іноземного населення формують справді міжнародне середовище, де французька, німецька, люксембурзька та англійська — мови щоденного спілкування.

У Люксембурзі розташовані Європейський суд, Європейський інвестиційний банк і понад 140 банків — кар'єрні можливості відповідні. А з 2020 року країна стала першою у світі, де громадський транспорт по всій країні повністю безкоштовний.

Щомісячний бюджет:

  • Самотня особа: €4 318 ($4 680);
  • Сім'я з чотирьох осіб: €6 415 ($6 950);
  • Надбавка за житло: на 87% вище середнього по ЄС;
  • Середня зарплата: €7 000+ ($7 590+); фахівці — €10 000−15 000 ($10 840−16 265);
  • Мінімальна зарплата: €2 571 ($2 788) на місяць.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
dvded .
dvded .
18 травня 2026, 12:52
>>Загалом: 3 000−3 500 швейцарських франків ($3 186−3 720);
Курс абсолютно не адекватен — 3000 франков = $3820
Статья написано скорее всего AI, который курсы не подгружает.
