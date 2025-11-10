Більше половини українських біженців у Німеччині працевлаштовано — дослідження

Трохи більше половини українських біженців у Німеччині вже працевлаштовано. Це випливає із оприлюднених у Вісбадені результатів соціологічного дослідження, яке провів Федеральний інститут демографічних досліджень (BiB), пише DW.

Інтеграція біженців з України до німецького ринку праці

Так, серед людей віком від 20 до 64 років, які втікли до Німеччини з лютого до травня 2022 року після початку війни в Україні, рівень зайнятості влітку 2025 року становив 51 відсоток. Зокрема, сьогодні у Німеччині працюють 50% українських жінок та 57% українських чоловіків.

Таким чином, інтеграція біженців з України до німецького ринку праці пройшла загалом швидше, ніж у біженців з інших країн, констатують автори дослідження.

Як уточнив керівник проєкту BiB Андреас Етте, з кінця літа 2022 року до початку літа 2025 року рівень зайнятості біженців-українців виріс більш ніж утричі. І якщо в перші два роки після приїзду до ФРН він зростав відносно повільно, то на третій рік значно прискорився процес, додав Етте.

Життєва ситуація українців у Німеччині

У рамках опитувань Федеральний інститут демографічних досліджень вивчав не лише інтеграцію на ринок праці, а й проблематику сім'ї та соціальної адаптації людей з України. Дані були отримані в результаті шести опитувань, перше було проведено влітку 2022 року у рамках «Панелі з демографії сім'ї».

Протягом трьох наступних років тих самих українців опитували кожні шість місяців. Наприкінці 2024 року було проведено додаткову вибірку серед українців, які переїхали до Німеччини з літа 2022-го. Останнє опитування, у якому брали участь понад 6000 українських біженців, було проведено з травня по серпень 2025 року.

Відповідно до аналізу, возз'єднання сімей шляхом переїзду чоловіка чи дружини є ключовим фактором інтеграції та наміру залишитися в країні.

«Сім'ї демонструють набагато вищі наміри залишитися на довгостроковій основі, якщо обидва батьки живуть у Німеччині», — пояснила директор BIB Катаріна Шпісс. З іншого боку, тягар війни, вимушеної втечі та розлуки призвели до розриву сімейних відносин у 29% українок, які прибули до Німеччини без своїх чоловіків.

Як випливає з даних BIB, українські діти та підлітки досягли великих успіхів у вивченні німецької мови після прибуття до Німеччини. Так, майже половина респондентів, за їх власними даними, мають хороші або дуже хороші знання мови, що значно перевищує показники їхніх батьків. У той же час частка дітей та підлітків з невизначеними намірами залишитися в країні вищою, ніж у дорослих.

Українські біженці у Німеччині мають вищу кваліфікацію порівняно із середнім рівнем населення в їхній країні, що може стати важливим ресурсом для ринку праці у Німеччині, зазначають дослідники BIB.

Нагадаємо

Про те, що в Німеччині частка зайнятих українців за два роки зросла втричі, повідомив 15 жовтня Інститут нюрнберзького дослідження ринку праці та кар'єри (IAB). За його даними, до кінця 2024 року серед усіх працевлаштованих у ФРН біженцями з України були близько 242 тисячі осіб, або 0,6 відсотка. Наприкінці 2022 року їхня частка становила 0,2 відсотка.

Дослідження IAB ґрунтується на результатах опитування, що регулярно проводиться серед приблизно 15 900 підприємств. Згідно з цими даними, понад дві третини українських біженців працюють у компаніях з чисельністю персоналу від 10 до 249 осіб.

Як повідомлялося, 2024 року понад 700 тисяч українських біженців отримали у ФРН 6,3 млрд євро соціальної допомоги «бюргергельд».