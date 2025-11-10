На автобані A6 біля Амберга розпочалася тестова фаза індуктивної зарядки електромобілів. Під асфальтом встановлені плоскі котушки, які створюють магнітне поле та заряджають батареї електромобілів під час проїзду. Про це пише Focus.de.
У Німеччині вперше запустили зарядку електромобілів прямо від дороги
Одна з небагатьох у світі
У тестах беруть участь як легкові машини, так і електричні вантажівки. Водій навіть не помічає заряджання. Машини можуть проїжджати зі швидкістю від 80 до 120 км/год.
Випробувальна траса завдовжки 1 км — перша в Німеччині та одна з небагатьох у світі. Схожі проэкти є у Франції, країнах Скандинавії та США.
Що кажуть експерти
Експерти вважають, що технологія допоможе зробити електромобілі легшими і дешевшими, оскільки частину енергії можна отримувати прямо від дороги, а не возити у важких акумуляторах.
Використання індуктивної зарядки може скоротити вагу батарей на 50−80%, що зменшить вартість і зробить електромобілі більш екологічними.
Звідки енергія
Енергія для заряджання надходить із відновлюваних джерел і передається в батареї лише тоді, коли машина знаходиться прямо над котушкою. Це виключає втрати та робить процес безпечним.
Магнітне поле не перевищує допустимих норм і не впливає на кардіостимулятори або інші медичні пристрої.
Зараз компанія Electreon Germany спільно з Університетом Нюрнберга продовжує розвивати технологію та планує нові тестові ділянки на дорогах із високим навантаженням, де часто їздять вантажівки.
