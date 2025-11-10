У Німеччині вперше запустили зарядку електромобілів прямо від дороги

На автобані A6 біля Амберга розпочалася тестова фаза індуктивної зарядки електромобілів. Під асфальтом встановлені плоскі котушки, які створюють магнітне поле та заряджають батареї електромобілів під час проїзду. Про це пише Focus.de.

Одна з небагатьох у світі

У тестах беруть участь як легкові машини, так і електричні вантажівки. Водій навіть не помічає заряджання. Машини можуть проїжджати зі швидкістю від 80 до 120 км/год.

Випробувальна траса завдовжки 1 км — перша в Німеччині та одна з небагатьох у світі. Схожі проэкти є у Франції, країнах Скандинавії та США.

Що кажуть експерти

Експерти вважають, що технологія допоможе зробити електромобілі легшими і дешевшими, оскільки частину енергії можна отримувати прямо від дороги, а не возити у важких акумуляторах.

Використання індуктивної зарядки може скоротити вагу батарей на 50−80%, що зменшить вартість і зробить електромобілі більш екологічними.

Звідки енергія

Енергія для заряджання надходить із відновлюваних джерел і передається в батареї лише тоді, коли машина знаходиться прямо над котушкою. Це виключає втрати та робить процес безпечним.

Магнітне поле не перевищує допустимих норм і не впливає на кардіостимулятори або інші медичні пристрої.

Зараз компанія Electreon Germany спільно з Університетом Нюрнберга продовжує розвивати технологію та планує нові тестові ділянки на дорогах із високим навантаженням, де часто їздять вантажівки.