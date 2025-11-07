Multi від Мінфін
7 листопада 2025, 19:04

Долару загрожує 40% падіння за сценарієм краху 2000-х — думка

Стратеги RBC Capital Markets попередили трейдерів про ризик затяжного розпродажу долара США, який може дзеркально повторити цикл «буму та краху» часів бульбашки доткомів та призвести до 40% падіння валюти. Причиною може стати зміна напрямку потоків капіталу, які наразі підтримують американські активи, але вони можуть так само швидко й розвернутися. Про це повідомляє Bloomberg.

Стратеги RBC Capital Markets попередили трейдерів про ризик затяжного розпродажу долара США, який може дзеркально повторити цикл «буму та краху» часів бульбашки доткомів та призвести до 40% падіння валюти.

Попри те, що долар цього року постраждав від невизначеності, пов'язаної з політикою президента Дональда Трампа, він знайшов підтримку завдяки стрімкому зростанню фондового ринку США та масовим інвестиціям у американські активи з боку глобальних інвестиційних фондів.

Ризик концентрації капіталу

За словами валютного стратега RBC Річарда Кочіноса, протягом останніх двох десятиліть глобальні гравці віддавали перевагу дедалі дорожчим американським активам, особливо акціям, що, своєю чергою, підтримувало попит на долар.

«Ця концентрація добре працювала останні 15 років, але створює ризики в нинішніх умовах», — написав Кочінос у своїй аналітичній записці. «Вимірювана зміна попиту (та відносної прибутковості) може мати глибокі наслідки для валютного ринку».

Він проводить пряму паралель з подіями 2000-х років. Як тільки капітал почав диверсифікуватися після того, як бульбашка доткомів лопнула у 2000 році, це стало передвісником глибокого спаду долара. Аналітик нагадав, що у період з 2001 по 2008 рік американська валюта впала на 40% від свого піка до мінімуму.

Кочінос також вказав на інші виклики для долара в найближчі роки: високі оцінки активів, зміна торгових парадигм та зміщення «безпечних гаваней».

RBC рекомендує трейдерам використовувати низку стратегій для хеджування (страхування) від довгострокового падіння вартості долара.

Нові ризики порівняно з 2000-ми

Аналіз RBC також підкреслює, що сьогоднішнє середовище відрізняється від 2000-х років. Зокрема, значно зросла частка неліквідних та приватних інвестицій, що може посилити та прискорити коливання на фінансових ринках у часи стресу.

Чому це важливо

Це попередження йде врозріз із загальноприйнятим наративом про силу долара, що спирається на стійкість економіки США. RBC стверджує, що головна сила долара — масовий попит на американські акції — є водночас і його найбільшою вразливістю.

Якщо віра інвесторів у безкінечне зростання американського техсектору похитнеться (наприклад, через попередження про «бульбашку» з боку CEO великих банків або слабкі звіти), може спрацювати «ефект доміно». Почнеться диверсифікація капіталу з дорогих активів США, що автоматично означатиме продаж доларів та купівлю інших валют (євро, єни) для інвестицій в інших регіонах.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
