Курс долара впав на 18−19 копійок у п'ятницю, 7 листопада, на міжбанку. Євро подешевшало на 3−4 копійки. Про це свідчать дані торгів.
7 листопада 2025, 17:32
Долар подешевшав на міжбанку у п'ятницю
|
Відкриття 7 листопада
|
Закриття 7 листопада
|
Зміни
|
41,99/42,02
|
41,80/41,84
|
19/18
|
48,43/48,45
|
48,39/48,42
|
4/3
Офіційний курс: долар — 41,98 грн, євро — 48,52 грн.
Середній курс у банках: 41,80−42,22 грн/долар, 48,17−48,80 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,95−42,05, євро — 48,60−48,78грн.
Джерело: Мінфін
