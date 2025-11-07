Multi від Мінфін
7 листопада 2025, 15:30

Штучний інтелект як драйвер нової хвилі ІТ-професій — ключові інсайди від експертного мітапу FAVBET Tech

В межах найбільшої технологічної події країни IT Arena у Львові, партнер конференції FAVBET Tech долучився до експертного мітапу«AI-Ready Talents: How to Build the Next Generation of Tech Professionals for the AI Era».

Фото: Favbet Tech

Дискусія була присвячена тому, як українській ІТ-індустрії швидко адаптувати ринок праці та освіту до стрімкого розвитку штучного інтелекту й сформувати пул фахівців, готових працювати з AI-технологіями.

Серед учасників — розробники, дата-саєнтисти, ML-інженери, DevOps та продуктові техліди. Спікерами виступили Артем Скрипник (FAVBET Tech), Максим Баланюк (Metinvest Digital), Олександр Краковецький (DevRain) та Ілля Кабачинський (Scroll.media). Формат був сфокусований на практичних рішеннях для кар'єрного розвитку в AI-ера, зокрема — поєднанні сильних hard skills із AI-first мисленням.

Фото: Favbet Tech

«Штучний інтелект став реальністю ІТ галузі сьогодні та обіцяє докорінно змінити кожну індустрію у майбутньому. З огляду на це, критично важливо сформувати сприятливе середовище для розвитку талантів у цій сфері, що є запорукою збереження конкурентоспроможності. У FAVBET Tech ми системно інвестуємо в навчання команд та поглиблення внутрішньої експертизи в галузі ШІ. Проте, фундаментальний успіх індустрії залежить від синергійної взаємодії бізнесу, університетів та професійних ком'юніті. Необхідна спільна розробка та імплементація освітніх програм, які забезпечать підготовку висококваліфікованих спеціалістів, здатних ефективно відповідати на виклики найближчих років у сфері ШІ», — наголосив Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech.

В ході мітапу учасники також обговорили появу нових ролей на кшталт AI Product Engineer або AI Ops та інтеграцію AI-інструментів у tech-stack компаній. Йшлося й про ресурси для навчання новим навчикам, а також участь в open-source AI-проєктах для кар'єрного зростання.

Загалом зустріч стала ефективним майданчиком для діалогу бізнесу та ІТ-спільноти щодо конкретних кроків, необхідних для підготовки галузі до нової реальності, де ШІ відіграє центральну роль.

Фото: Favbet Tech

FAVBET Tech — українська компанія, що входить до топ-50 ІТ-компаній країни за кількістю спеціалістів за версією DOU та активно підтримує проєкти в галузі АІ. У 2025 році компанія стала співініціатором АІ-комітету Асоціації «IT Ukraine», який об'єднує провідні компанії галузі для розробки інноваційних рішень та формування стратегії розвитку AI-сектору в Україні.

