Чорна п’ятниця 2025: 83% українців проігнорують акції, не вірячи у знижки

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 листопада 2025, 14:46

Чорна п’ятниця 2025: 83% українців проігнорують акції, не вірячи у знижки

Попри наближення сезону розпродажів, переважна більшість українців не планують здійснювати покупки на цьогорічну Чорну п'ятницю. Згідно з результатами опитування, проведеного Rakuten Viber серед близько 18 тисяч користувачів, 83% респондентів не купуватимуть нічого.

Чорна п’ятниця 2025: 83% українців проігнорують акції, не вірячи у знижки
Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Показово, що 64% опитаних, як і минулого року, заявили, що не вірять у справжні знижки цього дня.

Обсяги покупок: Змін майже немає

Розподіл відповідей щодо планів на покупки цього року майже не відрізняється від 2024-го, що свідчить про стабільну скептичну позицію українців:

  • Ніколи не купую в цей день, не вірю в такі знижки — 64% (у 2024 цю відповідь так само обрали 64%);
  • Цьогоріч не планую нічого купувати — 19% (у 2024 — 19%);
  • Приблизно в такому ж обсязі — 8% (у 2024 — 7%);
  • Купуватиму менше, ніж торік — 6% (у 2024 — 6%);
  • Купуватиму більше, ніж торік — 3% (у 2024 — 4%).

Що купуватиме меншість, яка чекає на акції

Команда Viber також запитала українців, які чекають на знижки, що саме вони купуватимуть цьогоріч. У топі — одяг і взуття (їх купуватимуть 39% респондентів), та техніка для дому (12%).

Минулого року у трійку найпопулярніших категорій увійшли їжа та алкоголь (5% у 2025 році, 13% — у 2024 році), які цьогоріч поступились ґаджетам (10% у 2025 році, 12% — у 2024 році).

На питання «Якщо чекаєте на знижки до Чорної пʼятниці, що плануєте купити цьогоріч?» у 2025 році відповіді розподілилися таким чином:

  • Одяг та взуття — 39% (2024 — 34%);
  • Техніку для дому — 12% (2024 — 9%);
  • Ґаджети — 10% (2024 — 12%);
  • Товари для дітей — 8% (2024 — 9%);
  • Косметику, догляд за собою, вітаміни — 8% (2024 — 9%);
  • Товари для домашніх улюбленців — 8% (2024 — 6%);
  • Товари для дому та ремонту — 6% (2024 — 5%);
  • Їжу та алкоголь — 5% (2024 — 13%);
  • Товари для авто — 2% (2024 — 2%);
  • Підписки на сервіси та абонементи — 2% (2024 — 1%).

Опитування

Дослідження проведено шляхом анонімного онлайн-опитування командою Rakuten Viber. В опитуванні взяли участь понад 18 000 користувачів.

Ключовою віковою групою респондентів є особи віком 34−45 років. Загалом, понад 50% учасників опитування — це користувачі віком до 45 років.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
TAN72
TAN72
7 листопада 2025, 15:17
#
Черный пятница был только у Робинзона
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами