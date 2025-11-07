Попри наближення сезону розпродажів, переважна більшість українців не планують здійснювати покупки на цьогорічну Чорну п'ятницю. Згідно з результатами опитування, проведеного Rakuten Viber серед близько 18 тисяч користувачів, 83% респондентів не купуватимуть нічого.
Чорна п’ятниця 2025: 83% українців проігнорують акції, не вірячи у знижки
Показово, що 64% опитаних, як і минулого року, заявили, що не вірять у справжні знижки цього дня.
Обсяги покупок: Змін майже немає
Розподіл відповідей щодо планів на покупки цього року майже не відрізняється від 2024-го, що свідчить про стабільну скептичну позицію українців:
- Ніколи не купую в цей день, не вірю в такі знижки — 64% (у 2024 цю відповідь так само обрали 64%);
- Цьогоріч не планую нічого купувати — 19% (у 2024 — 19%);
- Приблизно в такому ж обсязі — 8% (у 2024 — 7%);
- Купуватиму менше, ніж торік — 6% (у 2024 — 6%);
- Купуватиму більше, ніж торік — 3% (у 2024 — 4%).
Що купуватиме меншість, яка чекає на акції
Команда Viber також запитала українців, які чекають на знижки, що саме вони купуватимуть цьогоріч. У топі — одяг і взуття (їх купуватимуть 39% респондентів), та техніка для дому (12%).
Минулого року у трійку найпопулярніших категорій увійшли їжа та алкоголь (5% у 2025 році, 13% — у 2024 році), які цьогоріч поступились ґаджетам (10% у 2025 році, 12% — у 2024 році).
На питання «Якщо чекаєте на знижки до Чорної пʼятниці, що плануєте купити цьогоріч?» у 2025 році відповіді розподілилися таким чином:
- Одяг та взуття — 39% (2024 — 34%);
- Техніку для дому — 12% (2024 — 9%);
- Ґаджети — 10% (2024 — 12%);
- Товари для дітей — 8% (2024 — 9%);
- Косметику, догляд за собою, вітаміни — 8% (2024 — 9%);
- Товари для домашніх улюбленців — 8% (2024 — 6%);
- Товари для дому та ремонту — 6% (2024 — 5%);
- Їжу та алкоголь — 5% (2024 — 13%);
- Товари для авто — 2% (2024 — 2%);
- Підписки на сервіси та абонементи — 2% (2024 — 1%).
Опитування
Дослідження проведено шляхом анонімного онлайн-опитування командою Rakuten Viber. В опитуванні взяли участь понад 18 000 користувачів.
Ключовою віковою групою респондентів є особи віком 34−45 років. Загалом, понад 50% учасників опитування — це користувачі віком до 45 років.
