Курс валют: долар в обмінниках подешевшав на 10 копійок

У п'ятницю, 7 листопада, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 3 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 10 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,27 грн. Євро купують за 48,15 грн, а продають за 48,82 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,00−42,07, євро — 48,60−48,75 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,99−42,02 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,43−48,45 грн/євро.

