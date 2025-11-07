«Гроші ходять за вчителем»: Кабмін запустив нову програму фінансової підтримки педагогів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 листопада 2025, 10:53

«Гроші ходять за вчителем»: Кабмін запустив нову програму фінансової підтримки педагогів

Кабінет Міністрів України розпочав реалізацію нової пілотної програми «Гроші ходять за вчителем», спрямованої на підтримку українських педагогів та розвиток їхньої кваліфікації. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Кабмін запустив нову програму фінансової підтримки педагогів
Фото: freepik.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Відтепер учителі зможуть самостійно вирішувати, як саме розвиватися та де навчатися.

Механізм і фінансування

  • Сума підтримки: Держава нараховуватиме 1 500 грн на віртуальний рахунок кожного педагога.
  • Використання: Ці кошти вчителі зможуть самостійно використати на навчальні курси, які відповідають їхнім професійним потребам та планам.
  • Платформа: Весь процес управління коштами та вибору курсів відбуватиметься на спеціальній державній діджитальній платформі.

Хто може взяти участь у пілоті

Пілотна програма орієнтована на:

  • Директорів та заступників.
  • Учителів, які працюють із 7−9 класами НУШ.
  • Учителів, які викладають у 10 пілотних класах старшої профільної школи.

Реєстрація для педагогів відкриється вже у грудні 2025 року на платформі «Вектор» за цим посиланням.

Навчання розпочнеться на початку нового року.

Програма «Гроші ходять за вчителем» є частиною спільної ініціативи Міністерства освіти і науки та Світового банку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Lololoq
Lololoq
7 листопада 2025, 11:55
#
Красивые тексты это кто им пишет?
Использование: Эти средства учителя могут самостоятельно использовать на учебные курсы, которые отвечают их профессиональным потребностям и планам — Что? А на продукты вот которые можно внутрь употреблять через рот для отсутствия голодного приступа?
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
7 листопада 2025, 12:10
#
А-ха-ха-х:) 10 тисяч гривень в місяць ходять вчителем:)
+
+15
SergValin
SergValin
7 листопада 2025, 13:33
#
За пациентом деньги уже пришли, теперь новая жертва?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами