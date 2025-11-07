«Гроші ходять за вчителем»: Кабмін запустив нову програму фінансової підтримки педагогів

Кабінет Міністрів України розпочав реалізацію нової пілотної програми «Гроші ходять за вчителем», спрямованої на підтримку українських педагогів та розвиток їхньої кваліфікації. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Відтепер учителі зможуть самостійно вирішувати, як саме розвиватися та де навчатися.

Механізм і фінансування

Сума підтримки: Держава нараховуватиме 1 500 грн на віртуальний рахунок кожного педагога.

Використання: Ці кошти вчителі зможуть самостійно використати на навчальні курси, які відповідають їхнім професійним потребам та планам.

Платформа: Весь процес управління коштами та вибору курсів відбуватиметься на спеціальній державній діджитальній платформі.

Хто може взяти участь у пілоті

Пілотна програма орієнтована на:

Директорів та заступників.

Учителів, які працюють із 7−9 класами НУШ.

Учителів, які викладають у 10 пілотних класах старшої профільної школи.

Реєстрація для педагогів відкриється вже у грудні 2025 року на платформі «Вектор» за цим посиланням.

Навчання розпочнеться на початку нового року.

Програма «Гроші ходять за вчителем» є частиною спільної ініціативи Міністерства освіти і науки та Світового банку.