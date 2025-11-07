Кабінет Міністрів України розпочав реалізацію нової пілотної програми «Гроші ходять за вчителем», спрямованої на підтримку українських педагогів та розвиток їхньої кваліфікації. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
7 листопада 2025, 10:53
«Гроші ходять за вчителем»: Кабмін запустив нову програму фінансової підтримки педагогів
Відтепер учителі зможуть самостійно вирішувати, як саме розвиватися та де навчатися.
Механізм і фінансування
- Сума підтримки: Держава нараховуватиме 1 500 грн на віртуальний рахунок кожного педагога.
- Використання: Ці кошти вчителі зможуть самостійно використати на навчальні курси, які відповідають їхнім професійним потребам та планам.
- Платформа: Весь процес управління коштами та вибору курсів відбуватиметься на спеціальній державній діджитальній платформі.
Хто може взяти участь у пілоті
Пілотна програма орієнтована на:
- Директорів та заступників.
- Учителів, які працюють із 7−9 класами НУШ.
- Учителів, які викладають у 10 пілотних класах старшої профільної школи.
Реєстрація для педагогів відкриється вже у грудні 2025 року на платформі «Вектор» за цим посиланням.
Навчання розпочнеться на початку нового року.
Програма «Гроші ходять за вчителем» є частиною спільної ініціативи Міністерства освіти і науки та Світового банку.
