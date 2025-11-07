Виплати за програмою «Національний кешбек» призупинені вже два місяці: коли чекати гроші

Міністерство економіки України повідомило про затримку виплат за державною програмою «Національний кешбек». Українці не отримували обіцяних коштів протягом двох місяців — за серпень та вересень 2025 року.

Коли чекати на гроші

Проте, за інформацією міністерства, виплати за серпень мають відновитися вже наступного тижня у повному обсязі.

«Завершуються фінальні процедури перед запуском виплати», — заявили у міністерстві.

Також зазначається, що на наступному етапі розпочнуться виплати кешбеку за вересень.

Причина затримки

У Мінекономіки пояснили затримку технічним процесом погодження.

Зазначається, що фактична кількість учасників програми значно перевищила початкові прогнози. Як наслідок, виплати за серпень стануть найбільшими за весь час роботи програми, сягнувши 509 мільйонів гривень.

«Національний кешбек»

«Національний кешбек» — це державна ініціатива, що передбачає часткове повернення коштів (10% від вартості) за придбані українцями товари вітчизняного виробництва.