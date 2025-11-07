Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1170 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 148 910 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
7 листопада 2025, 8:02
Втрати ворога за 6 листопада: 1 170 російських окупантів, 1 танк та 248 БПЛА
Втрати ворога
особового складу — близько 1 148 910 (+1 170) осіб
танків — 11 330 (+1) од.
бойових броньованих машин — 23 543 (+2) од.
артилерійських систем — 34 301 (+13) од.
РСЗВ — 1 535 (+0) од.
засоби ППО — 1 238 (+1) од.
літаків — 428 (+0) од.
Гелікоптерів — 346 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 78 678 (+248) од.
крилаті ракети — 3 918 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 66 723 (+65) од.
спеціальна техніка — 3 993 (+2) од.
Джерело: Мінфін
