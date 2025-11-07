У 2024 році Кока-Кола забезпечила 19,1 млрд грн доданої вартості для ВВП України — дослідження

Кока-Кола представила результати дослідження соціально-економічного впливу своєї діяльності в Україні, яке демонструє внесок компанії в ВВП, зайнятість та розвиток інших галузей.

Внесок Кока-Кола в економіку за усім ланцюжком створення вартості у 2024 році та підтримка і відновлення громад

Згідно з висновками міжнародної дослідницької компанії Steward Redqueen (Нідерланди), у 2024 році внесок Кока-Кола у ВВП України по всьому ланцюгу створення вартості становив 19,1 млрд грн. Цей показник враховує не лише діяльність самої компанії, а й ефект від продажів продукції та замовлень у постачальників.

Дослідження доводить: кожна гривня доданої вартості, створена компанією Кока-Кола, генерує ще десять гривень у суміжних галузях.

Податки та зайнятість

За підсумками 2024 року Кока-Кола забезпечила 8,1 млрд грн податкових надходжень (приблизно 0,5% від загальних зборів до державного бюджету) і сприяла виплаті 5,4 млрд грн заробітної плати, що відповідає 0,2% сукупного фонду оплати праці в Україні. Ці показники охоплюють як внесок самої компанії, так і податки й зарплати, які сплачують її постачальники і партнери.

Також діяльність Кока-Кола прямо або опосередковано підтримала створення 31 700 робочих місць — близько 0,2% від загальної кількості зайнятих у країні. Одне пряме робоче місце в Кока-Кола підтримує ще 25 у пов’язаних галузях — зокрема, у торгівлі, промисловості, транспорті, бізнес-послугах і сільському господарстві.

Співпраця з вітчизняними постачальниками

За понад 30 років діяльності в Україні компанія досягла високого рівня локалізації виробництва: 72% від бюджету закупівель Кока-Кола спрямовує вітчизняним постачальникам. Такий підхід підкреслює глибокий зв’язок з українськими виробниками та економікою.

«Ми йдемо у майбутнє разом з Україною. Дослідження соціально-економічного внеску підтвердило значний вплив Кока-Кола на ВВП, створення робочих місць та високий рівень інтеграції в українську економіку, що є найкращим свідченням нашої відданості українському народу. Ми і надалі послідовно розвиватимемо наш бізнес в Україні разом із українськими постачальниками і клієнтами», — наголосив генеральний директор «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» Душан Мітрев.

40 млн доларів на підтримку України

Водночас після 24 лютого 2022 року Система компаній Кока-Кола разом із Фундацією Кока-Кола спрямували близько 40 млн доларів США на гуманітарні проєкти, відбудову інфраструктури та допомогу працівникам.

Серед найбільших проєктів — відбудова дитячого садка у Київській області, закупівля 105 мобільних котелень для обігріву лікарень, шкіл і житлових будинків по всій країні, а також передача громадам 54 генераторів.

Допомога ВПО і постраждалим громадам

Для внутрішньо переміщених осіб Кока-Кола придбала 5 тис. спальних комплектів. Постраждалі від бойових дій отримали від компанії 70 тис. продуктових наборів, значні обсяги бутильованої води та напоїв.

Крім того, у південних і східних областях, за підтримки Фундації Кока-Кола, реалізовано низку проєктів для відновлення доступу людей до чистої води. Один із таких прикладів — будівництво свердловини у Чорнобаївській громаді, яка забезпечила місцевих жителів питною водою. Також Кока-Кола надала підтримку постраждалим фермерським домогосподарствам.

Підтримка найбільш постраждалих сільськогосподарських домогосподарств у харківській та херсонській областях

Сталий розвиток як стратегія

В Кока-Кола наголошують: значний соціально-економічний вплив компанії та її інтегрованість у національну економіку засвідчують відданість українському суспільству та віру в спільне майбутнє.

«Розвиток нашого бізнесу в Україні тісно пов’язаний із соціальним та економічним розвитком країни. Для нас важливо дотримуватися принципів сталого розвитку, підтримувати громади, допомагати людям та формувати відповідальне бізнес-середовище. Ми і надалі докладатимемо всіх зусиль, щоб робити вагомий внесок у суспільство та економіку країни», — вважає Тетяна Ставицька, т.в.о. генерального директора «Кока-Кола Україна Лімітед».

Контекст дослідження

Дослідження Steward Redqueen базується на макроекономічних показниках України за 2024 рік та даних, які надала компанія Кока-Кола. Для аналізу дослідники використали методологію Social accounting matrix («матриця соціального обліку»), яку розробив американський економіст та нобелівський лауреат Василь Леонтьєв.

Ознайомитися з повним текстом дослідження про економічний і соціальний вплив Системи компаній Кока-Кола в Україні можна за посиланням.