До закриття міжбанку в четвер, 6 листопада, курс долара знизився на 7 копійок у купівлі та продажу, євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та продажу.
6 листопада 2025, 17:31
Долар та євро подешевшали на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 6 листопада
|
Закриття 6 листопада
|
Зміни
|
42,06/42,09
|
41,99/42,02
|
7/7
|
48,41/48,43
|
48,39/48,41
|
2/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,83−42,28 грн. Євро купують за 48,10 грн, а продають за 48,75 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,10−42,15, євро — 48,60−48,75 грн.
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі