Голова Податкового Комітету Данило Гетманцев подав на реєстрацію законопроєкт, який змінює підхід держави до допомоги дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства. Про це він написав в телеграм-каналі.
До Ради подали законопроєкт про підвищення виплат дітям з інвалідністю
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Про що йде мова
За його словами, йдеться не лише про підвищення виплат, а про створення цілісної системи підтримки родини, де є не лише фінансова складова, а й послуги, цифрові рішення та реальна увага до потреб.
Що передбачає законопроєкт:
Підвищення розміру допомоги. Вона більше не залежатиме від заниженого прожиткового мінімуму, а розраховуватиметься від мінімальної зарплати:
- діти з інвалідністю — 100% мінімальної зарплати
- особи з інвалідністю з дитинства І групи — 100%
- ІІ групи — 70%
- ІІІ групи — 30%
«Допомога на догляд без обов’язкової вимоги звільнятися з роботи. Родини отримають фінансову підтримку, навіть якщо обидва батьки працюють.
Комплексна підтримка для родин. Законопроєкт вводить послуги раннього втручання, інклюзивного супроводу, розвитку дитини, а також «перепочинок для батьків» — можливість отримати допомогу у догляді, щоб запобігти вигоранню", — уточнив він.
Як виплачуватимуть кошти
-
Вибір способу отримання допомоги. Готівкою, безготівково чи через соціальну картку — так, як зручно родині.
-
Цифровізація процедур. Заяви, медичні висновки, документи — усе онлайн, без нескінченних паперів і черг.
-
Медичне забезпечення. Держава гарантує право дітей з інвалідністю отримувати необхідні медичні вироби за програмою реімбурсації, без бюрократії.
-
Право на самостійність. Навіть якщо дитина або людина з інвалідністю перебуває в закладі догляду, вона має право самостійно розпоряджатися своєю допомогою.
Звідки фінансування
Законопроєкт фінансується за рахунок державного бюджету і є частиною ширшої реформи соціальної політики, де ключовим принципом є не «допомога на виживання», а підтримка для гідного життя.
Коментарі