6 листопада 2025, 14:27

До Ради подали законопроєкт про підвищення виплат дітям з інвалідністю

Голова Податкового Комітету Данило Гетманцев подав на реєстрацію законопроєкт, який змінює підхід держави до допомоги дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства. Про це він написав в телеграм-каналі.

Голова Податкового Комітету Данило Гетманцев подав на реєстрацію законопроєкт, який змінює підхід держави до допомоги дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства.
Фото: depositphotos

Про що йде мова

За його словами, йдеться не лише про підвищення виплат, а про створення цілісної системи підтримки родини, де є не лише фінансова складова, а й послуги, цифрові рішення та реальна увага до потреб.

Що передбачає законопроєкт:

Підвищення розміру допомоги. Вона більше не залежатиме від заниженого прожиткового мінімуму, а розраховуватиметься від мінімальної зарплати:

  • діти з інвалідністю — 100% мінімальної зарплати
  • особи з інвалідністю з дитинства І групи — 100%
  • ІІ групи — 70%
  • ІІІ групи — 30%

«Допомога на догляд без обов’язкової вимоги звільнятися з роботи. Родини отримають фінансову підтримку, навіть якщо обидва батьки працюють.

Комплексна підтримка для родин. Законопроєкт вводить послуги раннього втручання, інклюзивного супроводу, розвитку дитини, а також «перепочинок для батьків» — можливість отримати допомогу у догляді, щоб запобігти вигоранню", — уточнив він.

Як виплачуватимуть кошти

  • Вибір способу отримання допомоги. Готівкою, безготівково чи через соціальну картку — так, як зручно родині.

  • Цифровізація процедур. Заяви, медичні висновки, документи — усе онлайн, без нескінченних паперів і черг.

  • Медичне забезпечення. Держава гарантує право дітей з інвалідністю отримувати необхідні медичні вироби за програмою реімбурсації, без бюрократії.

  • Право на самостійність. Навіть якщо дитина або людина з інвалідністю перебуває в закладі догляду, вона має право самостійно розпоряджатися своєю допомогою.

Звідки фінансування

Законопроєкт фінансується за рахунок державного бюджету і є частиною ширшої реформи соціальної політики, де ключовим принципом є не «допомога на виживання», а підтримка для гідного життя.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
